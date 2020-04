Petr Kotvald chystá na konec října do Fóra Karlín hudební i taneční show

Šedesát? Cože, šedesát? To je síla! Petr Kotvald, téměř čtyři desítky let populární zpěvák, který má na svém kontě interpretaci celé řady hitů, měl minulé léto kulaté narozeniny. Že před nulou byla šestka, by hádal málokdo. A stále je ve formě, o čemž svědčí poslední album i série povedených koncertů, které má rodák ze Žatce za sebou. V říjnu ho čeká další; do sálu Fóra Karlín se svou formací Trik připravil velký koncert Best of… 2020.

Petr Kotvald | Foto: archiv Petr Kotvalda