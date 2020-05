Při poslechu novinky bude mít jistě nejeden fanoušek pocit, že slyší jinou Slzu – energickou a autorsky vyspělou. „Jsem rád, že to tak vnímáte. Mám ten samý pocit. Myslím, že za tu dobu, co Slza funguje, jsem hodně vyspěl,“ usmívá se Petr Lexa.

„Postupně jsem během těch posledních sedmi let objevoval sám sebe a mám pocit, že s třetím albem jsem se konečně našel. Z výsledku mám obrovskou radost. Celé ty dva roky, kdy album vznikalo, se nesly ve znamení uvolněnosti a tvůrčího nadšení,“ říká zpěvák, jehož při rozhovoru doplňuje i Lukáš Bundil.

Říkáte, že jste potřebovali změnit přístup k vaší tvorbě. Proč, vysvětlete, co jste cítili?

L. B.: Impulz pro změnu přišel ode mě. Cítil jsem, že pokud se jako kapela máme posunout, je potřeba opustit naše stereotypy. Do tvorby se tak nově zapojil Petr, zároveň jsme začali spolupracovat s několika zahraničními autory a producenty. Ono to, upřímně, v tom počátku nebylo úplně snadné – člověk opouští své komfortní zóny a vstupuje do úplného neznáma.

P. L.: Pro mě bylo zásadní změnou právě to, že jsem se na tvorbě začal podílet autorsky. I proto je pro mě nové album o něco osobnější a věřím, že i vyspělejší. U většiny textů jsem reflektoval svoje aktuální pocity, myšlenky a rozpoložení, které se mi honily hlavou za poslední dva roky. Je to vlastně taková moje aktuální osobní zpověď.

Jak moc jste se autorsky zapojil? A inspirace přicházela snadno?

P. L.: Zapojil jsem se textově i hudebně. Na předchozích dvou albech skládal hudbu Lukáš s tehdejším producentem. Teď jsem se teda k Lukášovi přidal a zároveň skládáme oba společně s anglickým producentem a skladatelem Oliverem Somem. Proces tvorby je vždy stejný – jako první vznikne hudba, potom text. Většinou složíme jednu píseň za den, někdy i dvě. Textování zabere obecně více času. Tam člověk na inspiraci chvíli čeká, ale jakmile se dostaví ten správný impulz, nápad, rozpoložení, jde to pak už samo.



Jednotlivé písničky jste skládali přímo ve studiu, pod dohledem producentů?

P. L.: Už zmíněný Oliver Som měl dlouhou dobu studio v Berlíně, kam jsme za ním jezdili na naše společná skládací soustředění, nebo on jezdil za námi do Čech. Oliver následně zprodukoval čtyři písničky na albu. Produkci zbylých šesti písniček má na svědomí Angličan Edd Holloway.

L. B.: A kromě společně složených písniček jsou na desce dvě, co složil sám Petr, a jedna, kterou jsem složil já.

Máte teď možnost srovnání – čím pro vás byla práce v zahraničí jiná, nová?

P. L.: Odlišný přístup producentů je, myslím, hodně slyšet na zpěvu. U každé z písniček chtěli znát, o čem je text a co pro mě znamená. Nerozuměli sice ani slovu česky, ale díky tomu se soustředili hlavně na barvu hlasu a emoce, které z něj šly. Já jsem si akorát hlídal správnou výslovnost a koncovky. Zároveň s hlasem pracovali jinak i postprodukčně a mám pocit, že díky tomu všemu vymáčkli z mého zpěvu mnohem víc.

L. B.: Nebylo to o tom, že by hudbu dělali líp, přistupovali k ní zkrátka jinak.

Co bude dál? Koncerty jsou teď zakázané, přesto – máte nějakou představu o tom, kdy byste zase mohli hrát živě? A plánujete vlastně k desce turné?

P. L.: Turné předběžně plánujeme na letošní podzim a jaro příštího roku. Podle aktuálních informací to vypadá, že by mělo proběhnout, tak doufáme, že se už nic nezmění. Přes léto bychom také rádi koncertovali, ale zatím jsou povolené jen akce do sto lidí. Už mi to chybí.



L. B.: Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme připravili nový koncertní program, starší písničky přizpůsobili tak, aby dobře fungovaly s těmi novými. Koncert je teď mnohem více o energii, místy až rockový.

Jak se vlastně v souvislosti se zráním Slzy proměňuje její publikum? Zda tedy…

P. L.: Mám pocit, že stárne společně s námi. A zároveň vnímám, že přibývají noví a noví posluchači. Chodí nám komentáře od fanoušků, kteří tvrdí, že nás delší dobu neposlouchali, ale teď s novým albem k nám našli zase cestu.



L. B.: Taky nám někteří lidé píší, že nás neměli příliš v oblibě, ale teď je nové písničky natolik baví, že se z nich stali noví fanoušci.