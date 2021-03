Oblíbená show Tvoje tvář má známý hlas se už 21. března vrátí na obrazovky televize Nova. Diváci se tak opět mohou těšit na skvěle propracované proměny a dokonale ztvárněná čísla českých i zahraničních hvězd. Chybět samozřejmě nebude ani pořádná zábava.

Petr Rychlý úspěšně bavil publikum také svým vystoupením "v kůži" Jana Nedvěda | Foto: Deník/Jan Pořízek

V rámci osmé řady pořadu navíc dojde k několika změnám. Budou jím provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma, který byl v minulé sérii porotcem. Tou největší změnou bude ovšem to, že diváci zhlédnou ty nejlepší a nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými ročníky – budou to zkrátka opravdoví šampioni. Celkem jich bude deset. Rozhodně se tak máme na co těšit.