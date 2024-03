„To Jiří nás do Apolla přivedl, protože potřeboval nějak zalepit výpadek, který způsobilo angažmá Karla Gotta v Las Vegas. Původně měl sice zájem pouze o mě, ale trval jsem na tom, že by měl angažovat celou kapelu, ve které jsem měl velkou oporu. Přemýšlel, přemýšlel a po pár týdnech vyjednávání s tím nakonec souhlasil. Z Hipps se stal Apollobeat. A Jirka Štaidl mi napsal první české texty k písním Plakalo baby a Když dozrálo víno,“ zavzpomínal Spálený.

Na hudební cestu se Petr Spálený vydal už koncem padesátých let coby amatérský bigbítový hráč. Nejprve bubnoval ve skupině Crossfire, v níž působili také kytarista Ladislav Klein a baskytarista Zdeněk Rytíř. „S touhle kapelou původně zpíval Pavel Petráš, ale ten odešel. Hledala se proto náhrada a nakonec volba padla na mě. Zvedl jsem se tedy od bicích a postavil se k mikrofonu,“ uvedl oslavenec v rozhovoru pro vydavatelství Supraphon.

Trefa do černého s písní Plakalo baby

Ohlas na jeho česky zpívaný singlový debut Plakalo baby byl natolik příznivý, že bylo jasné, kudy povede jeho příští cesta. Předtím totiž zpíval anglicky převzaté písně z repertoáru Elvise Presleyho (například Blame on me) či Bobbyho Darina (Multiplication), které vyšly v roce 1969 na singlu v bigbítové edici Mladého světa. „Prostě jsem pochopil, že hra na amerického zpěváka skončila. K onomu prozření přispěly rozhodující měrou krásné české texty. Tedy trend, který odstartoval geniální Jiří Suchý a další v tom pokračovali. Kromě Jiřího Štaidla to byli Pavel Vrba, Vladimír Poštulka a Zdeněk Rytíř,“ řekl hudebník.

Na sólové dráze v polovině sedmdesátých let účinkoval s Apollobeatem a Miluškou Voborníkovou, již si později vzal za ženu, na jevišti divadla Rokoko v úspěšné hudební komedii Dlouho, dlouho spím. Libreto k ní napsali Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, představení režíroval Jiří Menzel.

„Mám na to ty nejlepší vzpomínky. Divadlo bylo pokaždé vyprodané, lidé se bavili vtipným příběhem, zatímco hudební složku téhle komedie tvořily písně, které jsme běžně hráli na koncertech. Souběžně s tímto divadelním představením jsme cestovali se svými koncerty po republice, divadlo bylo spíš takové milé zpestření v koncertním kolotoči,“ přiblížil Spálený.

V letech 1987 až 1992 skládal hudbu pro všechna představení Divadla Jiřího Grossmanna, kde také vystupoval. Napsal i hudbu k televiznímu pořadu Zajíc v pytli, pro divadlo E. F. Buriana složil hudbu k inscenaci Šatra. Zahrál si i několik drobných rolí ve filmech, například v Noci na Karlštejně nebo Trháku.

Dobrá víla Miluška Voborníková

Na konci roku 1995 se vrátil na koncertní pódia s novou skupinou Apollo a Miluškou Voborníkovou. „Spolupracuje se mi s ní bezvadně. Miluška je tvárná, šikovná, přizpůsobivá, chápavá, empatická a velmi nápomocná. Taková moje dobrá víla. Původně přišla jenom do studia, aby se mnou nazpívala duet Mně se zdá, jinak často nahrávanou píseň Johna D. Loudermilka Break My Mind. Její hlas, a nejen hlas, se mi tehdy zalíbil. Ta písnička, kterou nám sehnal brácha, už u nás zůstala,“ zmínil hudebník, který je stále aktivní s kapelou Apollo Band, s níž v nadcházejícím období odehraje i několik narozeninových koncertů.

„Jestli ještě natočíme nové album? Zatím o tom spíš jenom uvažuji. Pozvolna sice zkouším něco skládat, ale jsem teď ve fázi, kdy mě přemáhá lenost. Ale doufám, že je to jenom přechodné,“ uzavřel Petr Spálený.

K jeho jubileu vychází speciální kompilace 80 / Největší hity & duety, kterou sestavil diskžokej, hudební publicista, textař, rozhlasový dramaturg a moderátor Miloš Skalka. Čítá třiadvacet písní a kromě hitů na první dobrou mezi nimi najdeme i méně známé skladby, ale pro Spáleného neméně důležité.

Specialitou jsou pak v názvu kompilace zmíněné duety, a to ať už s jubilantovou manželkou Miluškou Voborníkovou (Mně se zdá, Bílá vila, Smrt a dívka a Baby nejsem dáma), Danem Bártou (Já ho jen od vidění znám) nebo s jedním ze zásadních textařů Spáleného písní Zdeňkem Rytířem (Dítě Štěstěny a Absolutní žena).