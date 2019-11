Duchovní otec „Zdi“ Roger Waters se svými spoluhráči Davidem Gilmourem, Nickem Masonem a Richardem Wrightem vytvořili nadčasový obraz lidské osamělosti uprostřed lhostejného davu. „Je tam venku někdo?“ ptá se se hrdina temně působivého příběhu, který ne a ne prorazit pomyslné i skutečné zdi, jež ho obklopují.

The Wall byl mnoha směrech revoluční projekt: nejenže předznamenal éru koncepčních alb, ale patřil také k prvním rockovým operám. Kvůli tehdejší daňové politice, jež po úspěšných britských umělcích požadovala téměř 90 procent z jejich příjmů, probíhalo natáčení mimo Anglii – ve dvou francouzských studiích a v dalších dvou v USA.

Během práce na dnes už legendární desce se vztahy mezi jednotlivými členy kapely vyostřily. Pak už přišlo jen album The Final Cut – a poté se Roger Waters od skupiny Pink Floyd distancoval.

Dvojalbum The Wall je dodnes vnímáno především jako jeho idea, což potvrzují i nová koncertní provedení, která Waters s velkým úspěchem realizuje všude po světě. Památná je živá verze The Wall – Live in Berlin, provedená roku 1990 u příležitosti pádu Berlínské zdi.