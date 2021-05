Optimismus, naděje a touha po zázraku, který spočívá v návratu k normálnímu životu. To je odkaz, který kapela Mig 21 posílá ve své nové skladbě s názvem TěsněVedleSebe. Videoklip, který k této skladbě skupina právě teď představuje, je plný vzpomínek na koncerty, kde se ještě všichni mohli bavit „těsněVedleSebe“ bez všech protipandemických omezení, kdy bylo normální se držet za ruce a zpívat. Klip ukazuje vše, co kapele už dlouho chybí, tedy koncertování a blízký kontakt s jejich fanoušky.

Mig 21 a jejich nový videoklip | Foto: se svolením kapely Mig 21

„Při prošťourávání různých archivů a při třídění všemožných záběrů se nám, k našemu milému překvapení, začal objevovat takový nadčasový příběh touhy po lidském doteku. Dalo by se vlastně říct, že jsme práci na scénáři nahradili prací třídičskou a archivářskou, ke které bychom se, nebýt těch přísných protipandemických opatření, jinak sotva dokopali. Což ovšem nemění nic na tom, že z výsledku máme ohromnou radost a doufáme, že naši fanoušci ji budou mít taky. Za zmínku možná stojí, že jsme použili i pár záběrů s Jiřím Bartoškou, aniž bychom ho požádali o svolení, tak snad nás nezažaluje, což by bylo jistě nepříjemné. Ale předem si troufám tvrdit, že bychom to nějak uhráli, viď Jiří?“, komentuje s humorem zpěvák Jiří Macháček.