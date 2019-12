Elpíčko, které se stalo prvním větším textařským profilem básníka, ale také výborného kytaristy a milovníka písniček Josefa Kainara, nyní vychází na CD péčí nakladatelství Galén.

Ani půl století po svém vzniku nepůsobí omšele. Asi to bude tím, že ho sestavil Jaroslav Jakoubek, skvělý šansoniér a po srpnové invazi persona non grata. Sám Kainar člověk rozporuplný, leč o to nešťastnější zemřel rok po vydání tohoto alba. Chce se říci: naštěstí. Bůh ví, co by si v husákovském Československu počal.

Diga diga dou

To už je ale pryč, zbyla dobrá hudba. Dvanáct angloamerických trvalek, které Kainar počešťoval už za války, kdy poslouchal stockholmský roz-hlas, získalo díky jeho fantazii hravě poetický ráz. Miss Otis lituje, Kučeravý listonoš, Diga diga dou… Za zvuku orchestru Gustava Broma tu výtečně frázují Karel Hála, Waldemar Matuška či Jiří Suchý.