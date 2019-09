/VIDEO/ Jak přeložit Play For Change? Je to slovní hříčka. „Change“ jsou v americké angličtině drobné, a v tom případě by název tohoto projektu zněl: Hrát za drobáky. Je tu však ještě důležitější výklad.

Play For Change: Robbie Robertson | Foto: Archiv

Play For Change znamená Hrát pro změnu, tedy s cílem zvýšit toleranci vůči jiným rasám, vyznáním a barvám pleti. Nejrůznější státníci se o to marně snaží, hudba však lidi spojuje mnohem víc než politika. To velice dobře vědí hudebníci z celého světa, kteří se do téhle globální jam session s chutí zapojují.