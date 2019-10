"Karla Gotta jsem osobně potkala jen jednou, na křtu knihy Martiny Formanové Skladatelka voňavého prádla, kterou v roce 2002 vydala v brněnském nakladatelství Petrov, kde jsem tehdy pracovala," vzpomíná redaktorka Českokrumlovského deníku Zuzana Gabajová.

Zuzana Gabajová | Foto: Deník

"Křest byl v pražském klubu La Casa Blů. Nebyla to žádná velkolepá akce, spíš komorní večírek, kde se sešli známí, kteří se léta neviděli. Krátce před půlnocí přišel Martinu, která do Prahy tehdy vyrazila sama, bez svého manžela Miloše Formana, pozdravit i Karel Gott (pět let spolu kdysi randili), zdržel se na večírku asi hodinu. Nálada byla veselá, popíjelo se, tančilo. Já si troufla mistra vyzvat k tanci, nezaváhal ani chvíli a zatančil si se mnou ploužák. Konverzovali jsem o tom, že to je povedená párty, a pak jsem se s ním nechala, ještě se svou kamarádkou, na památku vyfotit. Legrační bylo, že nás fotila další hvězda českého kulturního nebe, Michal Viewegh, který s námi na křtu byl. Karel Gott byl milý, na nic si nehrál, popovídal si s Martinou a pak vyrazil vstříc domovu. Fotka se bohužel za ta léta někam zatoulala, a tak mi vzpomínka na hvězdu, která se chovala úplně normálně, zůstala jen v paměti."