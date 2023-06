/VIDEO/ Nějakým Možná si v partnerském vztahu prošel zřejmě každý. Jedno takové procítěné Možná převedli do hudební podoby podivínští I.V.M společně s hvězdou ze Superstar Alžbětou Kolečkářovou. A aby toho nebylo málo, k písni, která doprovází zbrusu nové album kapely s názvem Exit 41, čerstvě existuje i videoklip.

Videoklip podivínské kapely I.V.M. Zpívá s nimi Alžběta Kolečkářová. | Video: se svolením I.V.M.

Za námět songu s názvem Možná je zodpovědný kytarista Svatopluk Hřebačka. O slova a melodii se pak postaral zpěvák Radim Pacal, produkce jde za pražským Blacksplash studiem Lukáše Chromka a brněnským Reset Studiem Romana Kašníka. „Možná je vyloženě vztahová věc dvou lidí, kteří spolu žijí a přemýšlejí o tom, jestli jim to v partnerství ještě funguje nebo ne a řeší, kam a jak ho vlastně posunout. Možná je zkrátka takové přemýšlení o vztahu samotném,“ popisuje Hřebačka.

Původně chtěli I.V.M., nebo taky In Vino Musica, po křtu desky vydat s videoklipem jinou z osmi novinek alba. „Těsně před křtem jsme ale zjistili, že si Alžbětin partner vzal život. Rozhodli jsme se proto udělat tuto pomalou společnou věc z alba i proto, že ji měl její přítel Marcel hrozně rád,“ připomíná kytarista Hřebačka smutnou událost v osobním životě zpěvačky Kolečkářové.

Zdroj: se svolením I.V.M.

Není to poprvé, co mužskou partu z Podivína doprovodila zpěvačka. Před pár lety se hitem stal song Já tě znám s Evou Burešovou. „V případě Já tě znám šlo o humornou nadsázku dvou partnerů, kteří se štvali, ale zároveň se milovali. V tu dobu to bylo téma, které rezonovalo i ve společnosti. S Možná je to obdobné. Alžběta má úžasný hlas, řekl bych, že jeden z nejlepších, jaký jsem kdy slyšel. A my jsme moc rádi, že do toho s námi šla,“ říká s úsměvem kytarista s tím, že se v minulosti se zpěvačkou již hudebně potkali.

Osmičku nových písniček, které vznikaly postupně zhruba poslední čtyři roky, doplňují tři bonusové. „Některé jsou pomalejší, jiné rychlejší. Stylově jsou hodně odlišné a rozmanité, ale to jsme my. Písničky skládáme z toho, co z nás vychází. Ne účelně. Někdy přemýšlím, jestli je to dobře. Ale zase si říkám, že naše muzika aspoň není jednotvárná,“ zamýšlí se Hřebačka.

U I.V.M. zpravidla nejprve vzniká hudba. „Radim k ní pak přidá melodickou linku. Text si buď napíšeme sami, když se na to cítíme, nebo nám s ním pomůže spisovatel a básník Petr Soukup. Ten je třeba autorem slov u Vzpomínám, Já tě znám a Pojď nic nedělat,“ přibližuje kytarista Hřebačka.

Sám sebe charakterizuje jako zasněného romantického snílka. Stojí většinou za pomalejšími melancholičtějšími písničkami. „Ve druhé polovině alba má autorsky prsty společně s Radimem i Vojtěch Kabelka," zmiňuje kytarista.

Léto stráví pánové z I.V.M. na koncertních pódiích. Čekají je především festivaly a vinobraní. Na jihu Moravy je posluchači uvidí v září. Zahrají na Festivalu minipivovarů v Břeclavi a na Pálavském vinobraní v Mikulově. Fanoušky navíc navnadí další novinkou. „Postupně bychom chtěli přidávat další videoklipy z alba. Chystáme se na typicky letní reggae Guru,“ nastiňuje kytarista I.V.M.