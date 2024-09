Alphaville

14. 11. 2024, Forum Karlín, Praha

Legendární skupina Alphaville vystoupí ve Foru Karlín s hity, které vytvořila za 40 let existence od doby, kdy byla založena. Nostalgický návrat do 80. let zaručují písně jako například Forever Young, Big in Japan nebo Dance with Me. Jako host pražského koncertu vystoupí skupina Oceán.

Marian Gold, zpěvák a zakládající člen kapely Alphaville má vřelý vztah k České republice a rád se k nám vrací. Navíc je velkým obdivovatelem Karla Gotta, jehož písničky poslouchal už od dětství. A když kdysi Gott zmínil, že by rád nazpíval píseň Forever Young s českým textem, Gold ihned souhlasil. Česká verze písně s názvem Být stále mlád se pak stala jedním z největších Gottových hitů.