Videoklip navazuje na starší, úspěšný klip Lokomotiva, který má na video portálu YouTube více než milión zhlédnutí. Stejně jako Lokomotiva jsou i Kameny animované, kresby vytvořil zpěvák Rudolf Brančovský a obrázky rozpohyboval výtvarník a animátor Jan Mikota.

„Že skladba Kameny potřebuje klip, jsem cítil už dlouho. Přirozeně mě myšlenky svedly k místu, kde kdysi skončil příběh jiné, velice osobní písně Lokomotiva. Samo se mi tedy nabídlo pokračování. Krom toho jsem se nedávno přestěhoval na vesnici a možná více než lidé ve městech jsem začal prožívat sucho, kůrovce a následné kácení stromů. Píseň Kameny je o vodě a lásce. Obě tyto substance jsou k životu nezbytné. Když jsem si tyto věci uvědomil, scénář byl okamžitě hotov,“ přibližuje vznik námětu zpěvák a výtvarník Rudolf Brančovský.

Videoklipem zve kapela na jarní koncertní sezonu. Zahájí ji 15. února v Peci pod Sněžkou. Během jarních měsíců pak Poletíme? odehrají dvanáct vystoupení (včetně pražského Lucerna Music Baru). Jarní šňůru zakončí v Brně, ve svém „rodném městě“, kde mívají koncerty této formace ještě něco navíc. Tentokrát to však bude zcela výjimečné. Poletíme? si totiž pro toto vystoupení vybrali unikátní prostor Mahenova divadla. Frontman Rudolf Brančovský tam navíc oslaví své čtyřicáté narozeniny. Při té příležitosti zahájí i výstavu svých obrazů.

„Národní divadlo Brno naposledy pamatuji jako student. Po kapsách jsme měli stříkačky a cákali jsme vodu z balkonu do obecenstva,“ vzpomíná zpěvák. „Doufám, že se nám po letech podaří opět vrátit rozvernou náladu do národně seriózních kulis. Mám to štěstí, že moje práce je pro mě současně i posláním, a tak si neumím představit svou oslavu jinak než prací. Koncerty, výstava a nový klip mi přijde jako skvělá oslava,“ doplňuje Brančovský.