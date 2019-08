Jak hodnotíte letošní ročník Hip Hop Kempu?

Co vám mám říct, ty perzekuce festival úplně zabily. Z fenoménu, na který jezdil celý svět, je dneska festival, který bohužel skomírá. Bojujete s někým, proti komu nemůžete vyhrát. Návštěvníci z celé Evropy mi říkali, že něco takového nikdy nezažili. A to ani v Polsku nebo v Německu, kde je to v tomto směru opravdu drsné.

Není těch 184 drogových deliktů důkazem toho, že policejní zásah měl smysl?

Drogy jsou problém, který dlouhodobě řešíme. Nevyhýbají se mému festivalu, ale ani žádnému jinému v České republice. Chování policie považuji za naprosto nepřiměřené. Je to mediální kauza, hon na čarodějnice. Je řada festivalů, kde drogy jedou mnohem víc než u nás a policie to ví. Bylo to jenom divadlo pro lidi. Proto, aby policie vytvořila dojem, že má situaci pevně v rukou a umí to řešit.

„Ptám se na jedinou věc. Proč dopřávají policisté tolik energie a času mně? Pokud chtějí být tak důslední v boji proti drogám, ať si vytipují i další festivaly. Všichni ví, že se to neděje jenom u nás, ale taková opatření jinde nenajdete.“

(Radek Maliník)

Řešil jste s policisty předem opatření, které mají v plánu?

Měsíce dopředu jsem je upozorňoval, že návštěvnost se nám opět hodně snižuje a že by tomu měli přizpůsobit stavy policistů. My jsme tam měli méně návštěvníků a policejní manévry přitom byly očividně největší za celou historii. Policisté na místě mi řekli, že je to na příkaz policejního prezidenta, který se rozhodl vyhlásit válku drogám. To je samozřejmě v pořádku, ale ať tedy pak dělá něco, co má opravdu smysl. Cesta, jak tomu zabránit, je úplně jinde. Ta policejní akce ublížila jedinému člověku, a to jsem já. Nějaké narkomafii to neublížilo vůbec. Likviduje to v průběhu let festival a rozhodně to neřeší drogovou problematiku.

V čem byl podle vás zásah neadekvátní?

Bylo to úplné řádění zlovůle. Lidé mi říkali, že tady snad musí být policisté z celé republiky, že to vypadá jak nějaký zakázaný CzechTek. Někoho zkontrolují za festival třeba pětkrát. Když kontrola trvá od 20 do 40 minut, tak vás to nebaví. Je ostudné, že tam svlékali ženy do spodního prádla bez nějaké zástěny. Z autobusů policisté vyvedli všechny pasažéry, kteří byli podrobení prohlídce a 20 minut čekali a seděli na asfaltu. Nic velkého se přitom ani nenašlo. Většinou to měli lidé pro svou vlastní spotřebu. Jasně, ani to není v pořádku. Já to nepodporuji ani neodsuzuji. Každý, ať si dělá co chce, pokud tím neobtěžuje ostatní.

Máte nějaké reakce od dalších pořadatelů festivalů?

Včera mi volal promotér z festivalu České Hrady a říkal mi, že je to šílené. Že když to viděl, přišlo mu to jako začátek policejního státu a má strach, že příště se to může stát i ostatním pořadatelům.

Uvažujete kvůli tomu o přesunutí festivalu?

Ano, Hip Hop Kemp si s největší pravděpodobností najde novou lokaci. Už jsem unavený z toho, jak se na mě všichni koukají jako na gaunera, co má nějaký šílený festival, kde se děje hrozné zvěrstvo. Tak to vůbec není. Přijďte se sami podívat, zažijte tam tu atmosféru a nebudete vůbec chápat, o čem ti lidé a policisté mluví.