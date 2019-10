Hlas Karla Gotta se u nás doma ozýval, co pamatuji. Mámu jeho písně prováděly od raného dětství a Mistr byl jejím oblíbeným zpěvákem. Když jsme se dozvěděly, že devátého března vystoupí v Brně, vstupenky byly rázem naše a onen sobotní večer jsme se zařadily mezi další šťastlivce, kteří si včas koupili lístky a putovali do brněnské DRFG arény.

Nepamatuji si, že bych kdy na jakémkoliv koncertu zažila, aby pěvce publikum přivítalo tak vřelým a dlouhým potleskem, jako vítali Brňané Karla Gotta. V publiku byli lidé všech generací a když Mistr začal zpívat, texty hitů si s ním zpívali všichni.

Zcela na rovinu i z větší dálky bylo na Mistrovi poznat, kolik sil ho stojí stát před publikem. A přesto, když začal zpívat, nebo mezi písněmi k lidem promlouval, nebylo v jeho hlase po únavě ani stopy. Věnoval nám v hledišti veškerou energii. Jak řekla máma, která jako věrná fanynka zažila koncertů několik, jeho výkon byl perfektní jako vždy. Cítily jsme za ním precizní přípravu i to, že zpívá s opravdovou láskou.

Co se nám ale zapsalo opravdu do srdce, byl jeho přístup k publiku. Promlouval k nám laskavě, a z jeho slov bylo cítit nesmírný respekt k posluchačům a ke všemu, co dokázal. Kouzelnou chvílí bylo, když poznamenal, že mezi dívkami, které jeho písně doprovázely tancem, je i jeho dcera a objal ji.

Nemůžu mluvit za stovky lidí, které na posledním koncertu Karla Gotta byly, ale myslím si, že jsme všichni nesmírně vděční, že jsme Mistra viděli.

Když jsme se s několika lidmi bavili o Mistrově úmrtí, přemýšlela jsem nad tím, jak to, že nás všechny tak hluboce zasáhlo. A došli jsme k tomu, že kromě toho, že šlo o člověka s obrovským talentem, byl vždy nesmírně lidský a přistupoval ke svým fanouškům s velkou pokorou a úctou. Přesně to bylo cítit i na jeho brněnském koncertu.