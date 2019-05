Původně to měl být jeden z nejostřeji sledovaných pořadů britské televizní stanice BBC. Show, kterou 11. prosince 1968 nafilmovala ve studiu přetvo-řeném do podoby cirkusové arény slavná rocková skupina Rolling Stones, se měla vysílat na konci roku. A diváci se už nemohli dočkat, až spatří tu prapodivnou estrádu.

Unavení válečníci

Pozvání „Stounů“ do jejich šapitó totiž přijaly spřátelené kapely Who a Jethro Tull, ale také John Lennon a Yoko Ono nebo bluesman Taj Mahal. Specialitou byla na místě vytvořená skupina Dirty Mac, kterou kromě Lennona a jeho ženy tvořili Eric Clapton, Kytarista Rolling Stones Keith Richards a bubeník Jimiho Hendrixe Mitch Mitchell.

Bohužel, fandové byli nakonec o tuhle podívanou ochuzeni. Stones se rozhodli, že sestřih z téměř patnáctihodinového hudebního maratonu do světa nepustí. Jednak se jim nelíbilo, jaký podali výkon, a zadruhé se báli, že výkon kapely Who byl mnohem lepší. Také bylo na záznamu až moc vidět, jak se na unavených rockových vá-lečnících podepsalo užívání drog. Restaurovaná verze tedy vyšla až v roce 1996 a pak ještě roku 2004. Nyní se The Rolling Stones Rock and Roll Circus vrací ve formě speciál-ního DVD s mnoha bonusy včetně duetu Micka Jaggera s Johnem Lennonem.

Principál na tahu

Ještě příjemnější překvapení připravil svým příznivcům americký písničkář Bob Dylan. V rámci edice The Bootleg Series vydává komplet neuvěřitelných čtrnácti cédé-ček s hudbou z kočovné show Rolling Thunder Revue (Revue Valícího se hromu), s níž v letech 1975 a 1976 objel celé Spojené státy.

Idea byla taková: dát vale velkým arénám a vydat se na cestu po zapadlých štacích s ansámblem složeným ze samých kamarádů. Partě vévodila Dylanova kumpánka Joan Baez, postupně se přidávali známí jako Joni Mitchell, Allen Ginsberg nebo Gordon Lightfoot. Revue vtrhla do amerických maloměst bez ohlášení a připravila místním pořádný šok.

Na turné vznikl pověstmi opředený filmový propadák Renaldo & Clara, předpovídající konec Dylanova manželství. Také vydání letošního albového kompletu provází uvedení nového snímku: režisér Martin Scorsese zvěčnil fenomén Rolling Thunder Revue ve filmu pro internetovou televizi Netflix. Premiéru bude mít 12. června.