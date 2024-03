Tohle si zapamatuj. Kryl v Lucerně a za pověstným balkonem

Vzpomínka Michala Bystrova, redaktora Deníku a magazínu Víkend

Vzpomínka malého kluka? Proč ne. Z dětství si vždycky pamatujeme víc, než si naše okolí myslí a než by si snad přálo. Vlastně tomu dodnes nemůžu uvěřit. Obrovské demonstrace v Praze v listopadu 1989 jsem měl možnost sledovat přímo z oken Melantrichu na Václavském náměstí, kde probíhaly ony pověstné „balkony“. Teď je tam prodejna slavné britské značky – nic proti ní, taky tam rád nakupuju. Jen ten páternoster a potrubní poštu tam mohli nechat jezdit dál.

Devítiletý Michal Bystrov v redakci Svobodného slovaZdroj: se svolením Michala Bystrova

Bylo mi bez několika dní deset let. Pozoroval jsem neustálý příliv a odliv lidí v místnosti, odkud se vycházelo na improvizovanou tribunu. Má matka Marta Bystrovová, tehdejší šéfka kultury Svobodného slova a vzápětí nato zástupkyně šéfredaktora, pracovala v kanceláři o patro výš. A mě neměl kdo hlídat. Máma nemohla – musela dostát přání davu, jenž před sídlem deníku, který jako jediný referoval o tom, co se děje, skandoval: „Zítra zase pravdu!“

A tak jsem se proplétal chodbami, jež jsem tak dobře znal, a zvědavě jsem pozoroval pobíhající novináře v zakouřených svetrech – včetně těch odvážných, kteří zkraje roku '89 podepsali protest proti uvěznění Václava Havla a později také Několik vět. Irena Gerová, Mirka Spáčilová, Jana Šmídová, Pavel Kácha, Pavel Krása, Petr Kučera, Adam Černý, máma… Všichni ti „strejdové a tety“ – frajeři, co se nebáli – defilují v mých vzpomínkách stejně jako Janin syn Martin Šmíd, údajně mrtvý. Vybavuju si, jak seděl živý a zdravý ve Slově, zatímco v televizi řešili, že byl zabit. Vůbec jsem to nechápal.

Tentokrát desetiletý Michal Bystrov v redakci Svobodného slovaZdroj: se svolením Michala Bystrova

V úterý 21. listopadu, kdy se u Melantrichu shromáždilo přes sto tisíc nažhavených lidí, přinesl do Svobodného slova dvě tašky plné jídla Ladislav Smoljak. Redaktoři, kteří v baráku zůstávali přes noc, se na jeho dárek lačně vrhli. Vlasatý cimrmanolog hleděl shůry na vlnící se moře demonstrantů a pak mi řekl: „Tohle si zapamatuj.“

Z dalších dnů a týdnů se mi zachovaly jen takové záblesky… Herec Rudolf Hrušínský čeká znavený v kulturní redakci, až na něj na balkoně přijde řada. Miloš Kopecký volá z nemocnice, že je sice zrovna hospitalizován, ale chtěl by také něčím přispět. Písničkář Jaroslav Hutka telefonuje z letiště, že je v Čechách, ale nechtějí ho pustit z tranzitního prostoru.

Bratr mého strýce, malíř Jaroslav Šerých, nese nevyspalým revolucionářům štrúdl. Točím se na kancelářském křesle (má oblíbená zábava) a proti mně sedí v kožené bundě a džínách Karel Kryl. Hraje si s cigaretou, užívá si, jak sebou šiju, a dumá. Do Československa se vrátil přesně v den mých desátých narozenin.

Písničky z trezoru

Nyní by se slušelo zaběhnout do detailů. Jenže já byl kluk a těch pár momentů se do mě nijak neobtisklo. Proto přejdu k tomu, co se do mě naopak zarylo náramně – kvůli čemu jsem začal mít rád akustickou muziku, hraní na kytaru, textařinu a poezii vůbec… Co mě přivedlo k poslechu těch nejlepších českých i světových písničkářů. 21. ledna 1990 jsem se ocitl na památném koncertě Karla Kryla ve zcela zaplněném Velkém sále pražské Lucerny.

Už předtím legenda navrátivší se z dvacetiletého exilu excelovala na hromadném Koncertě pro všechny slušný lidi. Ale teprve teď měla svatostánek tuzemské hudby celý pro sebe. Nikdy nepřestanu cítit tu intenzitu, jaká z jeho přítomnosti na pódiu sálala. Mnohem později jsem si pozorně prohlédl jeho tvář i tváře diváků jak na záběrech z Prahy a v televizním záznamu podobného vystoupení v Ostravě. Upoutalo mě, že se Kryl při zpěvu dívá lidem v publiku přímo do očí. Jiní by se takovému propojení raději vyhnuli, neboť je známá věc, že když se při produkci vpijete do pohledu druhých, zapomenete nejen text, ale i jméno své babičky. Karel Kryl však obecenstvo očima s chutí probodával. V obličeji měl při tom pobavený a trochu zpytavý výraz.

Karel Kryl při jednom ze svých vystoupení.Zdroj: Petr Grimm

Propast mezi myšlenkou a vyjádřením v tu chvíli neexistovala. Dále si jasně vzpomínám na Krylovo soustředěné showmanství. V každé minutě svého vystoupení věděl dokonale, co chce sdělit. Říkal to vtipně, mile, až něžně, ale důrazně. Vzájemná radost ze zdánlivě neuskutečnitelného setkání prostupovala celý sál. Čemuž jsem tehdy nemohl tak úplně rozumět.

Po koncertě jsem si u stánku v ohybu levé chodby (vidím ten stolek živě před sebou) koupil své první krylovské elpíčko. Rakovinu z roku 1969. A k tomu dvě další alba na kazetách: čerstvě vydané Tekuté písky a Karavanu mraků z devětasedmdesátého, tedy z roku, kdy jsem se narodil. Mimochodem, u řady titulů prodávaných toho roku na podobných akcích v Lucerně, ať už šlo o skvělý koncert Jiřího Suchého s divadlem Semafor, comeback Marty Kubišové či epický návrat Waldemara Matušky, se na obalu LP černalo zlověstné razítko TREZOR. Pro dítě, jako jsem byl já, šlo o jedno z nevýraznějších znamení doby, jež právě odcházela na smetiště dějin.

Dopisy, dopisy, dopisy

Po návratu z překrásného večera s Karlem Krylem jsem doma na kazeťáku zmáčkl tlačítko PLAY a ozvalo se: „Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený…“ Lehounce, nenásilně, pomocí své nejkrásnější melodie mě písničkář uvedl do svého světa, kterému jsem pak už zůstal věrný. Dva roky nato jsem i přes pár výhrad zhltl novou desku Monology. A hlavně Dopisy – nahrávku vydanou už roku 1988 v Austrálii, v Česku však dostupnou až po revoluci.

„Jak léta jdou a hroby přibývají, počítám vrásky vryté do pleti. Koleje běží, běží za tramvají jak dálka – sladkohořké prokletí. Má paměť – šedý věšák na vzpomínky – zítřek i dnešek změní na kdysi. K Maxovi zajdu místo do Demínky přečíst si dopisy, dopisy, dopisy.“ Dneska vím, že ve mně písničky, jako je tato, probudily touhu hrát si se slovy i s významy. Ukázaly mi, čím se mohu bavit, těšit i trápit, když běžné komunikační kanály selžou. O morální síle jeho veršů nemluvě. Kdybych v lednu 1990 nebyl ve správnou chvíli na správném místě a neviděl Karla Kryla naživo v jednom z jeho nejlepších momentů, o leccos bych se ochudil. Nedělal bych to, co dělám, a třeba bych ani nevěděl, za kterou pravdu se postavit. Nepochybuji o tom, že totéž satori (probuzení) zažila na legendárním koncertě v Lucerně i spousta z vás, kdo čtete tento článek.

