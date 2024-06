Legendární rockový hudebník Bruce Springsteen měl na konci května vystoupit v Praze, kvůli zdravotním problémům s hlasivkami ale musel koncert odložit. Svě fanoušky naštěstí nezklame a se svou show do metropole přece jen dorazí. A my víme kdy.

Bruce Springsteen | Foto: se svolením Live Nation

Svou jedinečnou show měl Bruce Springsteen předvést v Praze v úterý 28. května na letišti v pražských Letňanech. Pár desítek hodin před koncertem byl ale nucel svůj koncert zrušit a odložit ho na neurčito.

Podle informací se zpěvák potýkal se zdravotními problémy s hlasivkami a nebylo tak jasné, kdy bude moci zase vystoupit. Nyní ale pro jeho fanoušky přišla skvělá zpráva a zpěvák oznámil nový termín pražského koncertu. Konat se bude v neděli 15. června příštího roku.

Původní vstupenky jsou dle organizátorů platné i na tento nový termín a není nutné je jakkoliv měnit. Refundace vstupenek je možná po dobu následujících tří měsíců, tedy do 3. září 2024.

Na svém koncertě v Praze slibuje Springsteen nezapomenutelný zážitek a potvrzuje status ikony světové hudební scény.

Časopis Rolling Stone označil Springsteena za "ztělesnění rock'n'rollu" a s více než 140 miliony prodaných desek po celém světě a více než 70 miliony ve Spojených státech je jedním z nejprodávanějších umělců na světě.

Loňská tour? Nejlepší show vůbec

Jeho loňská tour sklidnila obrovský úspěch. Na evropskou část se prodalo více než 1,6 milionu vstupenek. vysloužilo si uznání jako všeobecné uznaní jako jedno z nejlepších vystoupení v kariéře kapely. Toto turné v roce 2023 si získalo chválu jako „jedna z nejlepších show vůbec“.

Na turné, které odstartovalo letos v květnu, se Springsteen vydal po boku kapely The E Street Band. Jako první navštívila tato americká hudební ikona Velkou Británii, dále pokračovala do Irska a Francie a dále měla pokračovat do Česka, což bohužel právě kvůli nemocným hlasivkám nebylo možné.

Springsteen získal za svou kariéru několik ocenení - 20 cen Grammy, Oscara, dva Zlaté glóby a zvláštní cenu Tony. V roce 1999 byl dokonce uveden do Rock-and-rollové síně slávy a v roce 2014 jej následovala skupina The E Street Band, taktéž byli uvedeni do Síně slávy autorů písní.

V roce 2013 dokonce obdržel vyznamenání Kennedyho centra a v roce 2016 mu prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní ocenění v zemi. V roce 2023 Springsteena v Bílém domě vyznamenal také prezident Joe Biden Národní medailí umění za rok 2021.

Podle časopisu Pollstar je Springsteen jedním z pouhých čtyř umělců, kteří od roku 1980 prodali více než 20 milionů vstupenek.