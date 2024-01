Poprvé se v Česku představí rapper Danny Brown. Do Prahy zavítá v květnu v rámci turné k jeho nedávnému albu Quaranta. Brown vystoupí v klubu Roxy 16. května, vstupenky jsou v prodeji už od 17. ledna.

Brown, rodák z Detroitu, generační talent, módní ikona i neukázněný floutek, oslavil v roce 2021 čtyřicítku a album Quaranta (v italštině čtyřicet či čtyřicátník) dokumentuje jedno z nejtemnějších období jeho života před tímto životním milníkem. Hned v úvodní skladbě alba Danny Brown říká, že rapová hudba mu zachránila život, ale také ho zničila.

Publicista Ludovic Hunter-Tilney před časem napsal ve Financial Times, že Brownovo album je aktem sebezúčtování.

„Na jedné straně je výchova, která nenabízí žádnou budoucnost mimo slepou uličku kriminality. Na druhé straně je ničivý životní styl pití a drog poháněný úspěchem rapu, spása, která se změnila v zatracení. Sečtete to všechno a dostanete nyní střízlivého 42letého muže, který přehrabuje rozházené kousky svého života,“ uvedl Hunter-Tilney o rapperovi, který se narodil v roce 1981 osmnáctileté matce a šestnáctiletému otci. Ti ho nedokázali přes veškerou snahu udržet mimo pouliční gangy a kriminalitu, Brown se stal drogovým dealerem a nakonec utekl z domu.

„Prodával jsem drogy, protože to je to, co dělali všichni moji přátelé. A bylo to něco, o čem se přece rapuje,“ vyprávěl o sobě muzikant. V 19 letech se ocitl na dva roky ve vězení.

Brown Danny Brown je uznáván pro svůj inovativní přístup k hip-hopu a jeho schopnost překračovat hudební žánry. S albem Atrocity Exhibition z roku 2016 si vysloužil uznání kritiků a fandů. Celkem natočil Brown šest sólových alb.

Diváci ho mohou znát i z filmu White Boy Rick (Mladý gangster) z roku 2018, natočeného podle života nemladšího informátora FBI v dějinách. Vedle Matthewa McConaugheyho si zde Danny Brown zahrál roli někdejšího drogového bosse Edwarda Hanserda zvaného Black Ed.

Vstupenky na pražský Brownův koncert stojí 790 korun a do předprodeje na portálu Live Nation jdou 17. ledna. O dva dny později pak budou ke koupi v síti Ticketmaster a Goout.