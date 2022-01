Pravdu mluvil i hrál. Přátelé se rozloučili s kytaristou Lubošem Andrštem

/FOTOGALERIE/ V kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se ve středu 5. ledna uskutečnilo poslední rozloučení s Lubošem Andrštem. Uznávaný kytarista a skladatel zemřel 20. prosince ve věku 73 let. Andršt hrál s Michalem Prokopem v kapele Framus Five, působil v jazzové formaci Jiří Stivín & co. Dvakrát si zahrál s legendárním americkým bluesovým kytaristou B. B. Kingem.

Rozloučení s kytaristou Lubošem Andrštem. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Mezi smutečními hosty nechyběli Michal Prokop, houslista Jan Hrubý nebo baskytarista Vladimír Guma Kulhánek, kytarista a Andrštův bratranec Petr Janda, muzikálový producent a textař Michael Prostějovský, promotér David Gaydečka a další kolegové z hudební branže. Rozloučení a mše byly otevřené nejen rodině a přátelům, ale i veřejnosti. Kostel na pomezí Vinohrad a Žižkova lidé zcela zaplnili. „Pravdu Luboš (Andršt) nejen mluvil, ale i hrál,“ uvedl ve smutečním projevu Martin Kratochvíl, v jehož skupině Jazz Q Andršt také působil. Městská knihovna spustí průkazku v mobilu a začne se stavbou na Petřinách Jméno Andršta, který se narodil 26. července 1948 v Praze, je neodmyslitelně spojeno s českým blues. Muzikant stál v roce 1996 u zrodu úspěšného šumperského festivalu Blues Alive. Během let spolupracoval Andršt vedle Prokopa a Stivína také s Emilem Viklickým, Mariánem Vargou nebo Peterem Lipou. Počátkem 90. let vedl Andršt doprovodnou skupinu Marty Kubišové. V loňském roce vyšla Andrštova vzpomínková kniha Ještě hraju vestoje, na které pracoval s hudebním publicistou a dramaturgem Blues Alive Ondřejem Bezrem.