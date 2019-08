Bahno, sex a rock’n’roll. Tak se dá ve zkratce popsat festival, který vešel do dějin jako Woodstock, i když se ve skutečnosti konal asi 70 km na jihozápad od stejnojmenného městečka ve státě New York.

Za co bojujeme?

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, Carlos Santana a další hvězdy šedesátých let udělaly ze značně riskantního podniku zážitek, na který se nezapomíná. Kolik dětí bylo počato na Woodstocku! A kolika začínajícím muzikantům ukázal třídenní svátek hudby cestu, cíl a směr…

Pro některé účinkující znamenal Woodstock skutečný průlom, třeba pro britského křiklouna Joea Cockera, jenž oslnil smělou verzí písně With A Little Help From My Friends od Beatles. Anebo pro Country Joea McDonalda z psychedelické formace Country Joe And The Fish, jehož protiválečný song s refrénem „and it’s one, two, three, what are we fighting for?“ rozezpíval dav, který podle různých odhadů tvořilo 400 až 700 tisíc lidí. Festival spolu s dalšími třemi odvážlivci organizoval Michael Lang, muž stojící i za letošním neúspěšným pokusem vzkřísit Woodstock v témže termínu a na skoro stejném místě jako kdysi. Experiment nevyšel, přestože účast přislíbila taková jména jako Jay-Z, Miley Cyrus nebo jeden z tehdejších taháků, kytarista Santana.

Lang chtěl svůj záměr uskutečnit poblíž města Watkins Glen, jelikož na pozemku v katastru městečka Bethel, kde se konal festival v devětašedesátém, se dnes nachází amfiteátr Bethel Woods Center For The Arts. Situaci mu zkomplikoval fakt, že i v samotném Bethelu se konkurence chystala oslavit půlstoleté výročí legendární akce. Údajně už oslovila Bruce Springsteena, Eltona Johna nebo Pearl Jam. Lang tvrdil, že jedině on pořádá ten pravý a nefalšovaný Woodstock. Poté, co přišel o možnost operovat na ploše závodní dráhy ve Watkins Glen, však i jemu došla pára.

Vějička na Dylana

Problémy tohoto druhu měli už iniciátoři původního festivalu v srpnu 1969. Obří show byla nejprve doopravdy situována do blízkosti umělecké kolonie Woodstocku, kam jezdila na letní byt řada známých osobností v čele s folkrockovou ikonou Bobem Dylanem. Po protestech místních se však musela přesunout k nedalekému Bethelu. Organizátoři doufali, že se jim Dylana, jenž v té době už několik let veřejně nevystupoval, podaří nalákat. Což se ovšem nestalo.

Dylan znechucený vším tím povykem a přívalem hippies, kteří brutálně narušili pohodu woodstockého zátiší, natruc zamířil do Anglie na ostrov Wight, kde se o něco později odehrával jiný slavný festival za účasti kapel Nice a Who. Stal se tak jedním ze šesti velikánů, kteří Woodstock „prošvihli“. Těmi dalšími byli Beatles, Rolling Stones, Doors, Led Zeppelin a Joni Mitchellová.

O to radostnější byl Bobův návrat na Woodstock '94 po 25 letech. Jeho set, který mohli sledovat televizní diváci v různých zemích světa včetně té naší, patřil k nejlepším. Nezapomněl ale ani na svůj někdejší koncertní comeback v Anglii.

Pořadatelům britského festivalu, který letos otevírá své brány už po jedenadvacáté, poslal před pár dny speciální báseň, jež má být na Isle Of Wight přečtena.

Historie festivalů Woodstock



Woodstock Music & Art Fair: An Aquarian Exposition: 3 Days Of Peace & Music

15. – 18. 8. 1969

Bethel, stát New York

Hráli: Richie Havens, Tim Hardin, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Country Joe McDonald, Santana, John Sebastian, The Incredible String Band, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly And The Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker,en Years After, The Band, Johnny Winter, CSNY, Blood, Sweat & Tears, Jimi Hendrix



Black Woodstock (Harlem Cultural Festival) 29. 6. – 24. 8. 1969 Harlem, New York Hráli: Nina Simone, Gladys Knight, B. B. King, Stevie Wonder, The 5th Dimension. Abbey Lincoln, Mahalia Jackson



Woodstock '94 12. – 14. 8. 1994 Saugerties, stát New York Hráli: Orbital, Sheryl Crow, Joe Cocker, Cranberries, Cypress Hill, Henry Rollins, Zucchero, Youssou NʼDour, CSN, The Band, Nine Inch Nails, Metallica, Aerosmith, Gil Scott-Heron, The Allman Brothers Band, Green Day, Paul Rodgers, Slash, Spin Doctors, Santana, Red Hot Chili Peppers, Peter Gabriel, Bob Dylan



Woodstock '99 22. – 25. 7. 1999

Rome, stát New York Hráli: George Clinton, Roots, G. Love & Special Sauce, James Brown, Jamiroquai, Sheryl Crow, Offspring, Beth Hart, Moby, Bruce Hornsby, Los Lobos, Chemical Brothers, Kid Rock, Wyclef Jean, Dave Matthews Band, Alanis Morissette, Limp Bizkit, Rage Against The Machine, Metallica, Fatboy Slim, Megadeth, Willie Nelson, Elvis Costello, Jewel, Red Hot Chili Peppers, Muse