Básničku či písničku podobnou té, kterou všichni umíme, nacházíme už ve sbírce Karla Jaromíra Erbena Prostonárodní české písně a říkadla z roku 1864, konkrétně v oddíle Věk dětský. Tam má ovšem název Myška a sběratel u ní předepisuje:

„Když dítko malé na peřince ležíc se protahuje, matka, aby se zasmálo, takto s ním zahrává: dělá jemu po tělíčku dvěma prsty, jako když myška běží, drobné krůčky, od nožičky přes kolínko po bříšku až pod bradičku anebo podpaždíčko, při tom říkajíc:

,Běží myška po polici, nese s sebou homolici. Myško malá, maličká! Uteč, číhá kočička – utíkej, utíkej! Běží myška k Táboru, nese pytel zázvoru. A ty, malá, zůstaň doma; a ty, velká, běž na táborskou věž!

Běhala myška okolo bříška: šup do pupíčka! Běžela myška po stěně: ať se náš Vojtíšek zasměje!‘“

Liška za myšku

Trvalo však ještě půl století, než se říkanka stala nedílnou součástí českých čítanek a slabikářů. Tím, kdo vyměnil lišku za myšku a vyslal báseň vstříc statisícům malých čtenářů, byl učitel a literát Josef Kožíšek (1861–1933), průkopník genetické metody výuky počátečního čtení.

Kožíšek byl přesvědčen, že nejrychlejším způsobem, jak se naučit číst, je začít od velkých tiskacích písmen a z nich pak rovnou skládat slova, ne pouhé slabiky. Když roku 1913 přišel se svým invenčním slabikářem Poupata a rok nato s doplňující publikací Počátky čtení (methodický průvodce čítankou malých Poupata), odstartoval tím ve zkostnatělém rakousko-uherském školství skutečnou revoluci.

Ví to celá obora

Přestože první český slabikář vyšel na našem území už roku 1864, teprve ten Kožíškův objevil předškolákům krásu české řeči a stal se na dlouhá léta nejpopulárnější dětskou knížkou u nás. Původní ilustrace vytvořil Alois Mudruňka, tvůrce grafického návrhu první papírové dvacetikoruny. Ale celé generace mají slabikář Poupata spojený s obrázky Marie Fischerové-Kvěchové, jež také ilustrovala Karafiátovy Broučky nebo Babičku Boženy Němcové.

Po roce 1948 byla Kvěchová označena za buržoazní malířku a stala se personou non grata. Tou dobou už ale měla Poupata příliš mnoho oddaných příznivců. Řada Kožíškových textů z této knížky zlidověla a nějaký děda Mráz se s nimi nemohl měřit.

Posuďte sami: co třeba takové rozpočitadlo s názvem Prsty? Že ho neznáte? Ale jděte! Stačí říci: „Vařila myšička kašičku…“ A jsme doma. Nemluvě o jednoznačně nejznámějším textu Josefa Kožíška, který recitujeme svým ratolestem, kdykoliv je bolí v bříšku či v krku: „Polámal se mraveneček, ví to celá obora – o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis: třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.“

Říká se, že Kožíškův všudypřítomný slabikář inspiroval spisovatele Bohumila Hrabala k tomu, aby dal svému slavné-mu souboru povídek z padesátých let také název Poupata. A je tu ještě jedno prvenství, které by Hrabal se svou půvabnou vadou řeči jistě ocenil: Josef Kožíšek je totiž i vynálezcem oblíbeného jazykolamu „tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech“.

Neohrožený zajíc

Básničky jako Běží liška k Táboru (Kožíškův název zní Neohrožený zajíc) navazovaly na veselé říkanky o zvířátkách, jimiž obohatil – tehdy ještě zdaleka ne tak pestrý – svět tuzemské literatury pro děti Josef Václav Sládek.

To, co znamenaly Sládkovy „dětské“ verše pro druhou polovinu 19. století, představoval Kožíškův talent a ethos pro éru konce mocnářství a dobu vzniku Československé republiky. Až do chvíle, kdy po něm ve čtyřicátých letech století dvacátého převzal štafetu František Hrubín, neměl Kožíšek se svými tituly Doma i na sluníčku, Chudobky u cest, Ráno, Oku i srdéčku, Pohádka lesa a Krakonošův dar vážnou konkurenci. Ze-jména poté, co se jeho edukativních veršíků zmocnili přední výtvarníci. V případě textu Běží liška k Táboru to byl Josef Lada a polámaného mravenečka budeme už navždy vidět očima ilustrátora Ondřeje Sekory.

Sama osobnost nenápadného hitmakera Josefa Kožíška se nicméně za těmito úspěchy ztrácí. Co vůbec víme o jeho životě? Pocházel z Lužan na plzeňském předměstí. Po absolvování pěti tříd obecné školy v Přešticích a studiích na vyšším reálném gymnáziu v Plzni byl přijat na učitelský ústav v Příbrami. Závěrečné zkoušky složil v červenci 1881, načež nastoupil na své první podučitelské místo v Měčíně.

Roku 1883 se výrazně přiblížil hlavnímu městu. Přešel na obecnou školu v Třeboradicích (dnes součást městské části Praha-Čakovice) a od roku 1885 učil v Klecanech (nyní okres Praha-východ). Jen o rok dříve zemřel v pouhých 35 letech na tuberkulózu klecanský kaplan a významný autor historických novel Václav Beneš Třebízský. Stojí za zmínku, že Třebízského tvorba pro děti – především jím posbírané pohádky – představuje jakýsi předstupeň Kožíškova snažení.

Smrt mezi růžemi

V Klecanech vydržel učitel Kožíšek celých deset let. Oženil se tu s Marií Tichou, dcerou rolníka z Hoštic. Ale zažil zde i smutné chvíle – to když mu zemřelo první dítě a musel být svědkem jeho pohřbu na hřbitově u klecanského kostela. Snad proto se ještě více přimkl k dětským duším. De facto byl prvním českým spisovatelem, jenž svou poezii a prózu věnoval výhradně jim.

„Při tvoření básní viděl jsem vedle sebe děti a slyšel jsem je hovořit,“ líčil s citem. V roce 1895 byl Josef Kožíšek jmenován řídícím učitelem s definitivou v Zápech, na nové obecní škole, ležící jen tři kilometry od Brandýsa nad Labem. Následovalo jeho nejplodnější období. Naopak nejhorší léta prožil za první světové války, kdy byl za svou účast v protirakouském odboji potrestán přeložením do Horní Nové Vsi u Nové Paky.

Do Záp se mohl vrátit na jaře roku 1918. Už koncem roku 1919 byl ale povolán do Prahy na post ředitele literárního oddělení ministerstva školství. V této funkci vytrval až do odchodu do penze v roce 1927. Zbytek života strávil s rodinou v domku v Úvalech u Prahy. Na jeho zahrádce, mezi krásnými růžemi, které pěstoval, Josef Kožíšek v den svých 72. narozenin zemřel.