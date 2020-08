Seriál o historii a vzniku starých zlidovělých skladeb - díl osmý:

Je-li pak to pravda, nebo ne, že plyne dudáček po vodě?

Znáte Lochovice? Ale to víte, že ano. Kdyby pro nic jiného, tak proto, že se zde natáčel oblíbený televizní seriál Okresní přebor. Ale i bez něj by obec ležící v brdských lesích nedaleko Hořovic měla své pevné místo v dějinách české kultury. Vždyť právě tady prožil dětství – a zde je také pochován – básník Václav Hrabě, autor slavných veršů „láska je jako večernice / plující černou oblohou…“

Dodejme, že k blízkým Neumětelům podle legendy pospíchal po svém skoku z pražského Vyšehradu bájný kůň Šemík s vladykou Horymírem na hřbetě. Nás ale bude zajímat jiná pověst. Mnohem temnější.

Je o dudákovi, kterého vrchnost násilím vytáhla z hospody, kde hrál k tanci, a donutila ho, aby do úmoru bavil vznešenou společnost na zámku. Muzikant zlou noc nepřežil; týrali ho psychicky i fyzicky, a když vydechl naposledy, hodili jeho mrtvé tělo do řeky. A proto: „Je-li pak to pravda, nebo ne, že plyne dudáček po vodě?“

Rytíř s černým psem

Lidovku, kterou uvádí Karel Jaromír Erben v knize Prostonárodní české písně a říkadla z roku 1864 pod názvem Žíznivý dudáček, klade část pramenů do okolí hradu Prácheň, kde leží obec Novosedly (neplést se stejnojmennou jihomoravskou vsí). Pokud bychom připustili, že je skladba odtud, byl by místem činu Novosedlský potok, který mimo jiné protéká nedalekými Štěchovicemi. Zde také stojí patřičně zpustlý zámeček, jenž by mohl být místem, kde nešťastného dudáka umořili.

Ale mnohem lákavější je situovat truchlivou historku do středočeských Lochovic, kde se zvláštním způsobem snoubí zadumanost magických vrchů, plných keltských pohřebišť, s odkvetlým půvabem zaniklých lázní, do nichž v 19. století ráda zajížděla Ema Destinnová. O tamním zámku, jaksepatří ponurém, koluje spousta divných zkazek.

O půlnoci tu prý prochází zámeckými chodbami přízrak rytíře v plné zbroji, doprovázený černým psem. Ve věži údajně stával obří špalek, na němž byli popravováni účastníci selských bouří. Ti se tu dodnes mají zjevovat, vždy na Boží hod, a společně se pak potulují po zámku za zpěvu rebelantských písní.

K utužení těchto a jiných pověstí zřejmě přispěla skutečná neštěstí, která Lochovice několikrát postihla – třeba na jaře roku 1849, kdy v zdejší řece Litavce utonulo přes třicet osob. Říčka, která se nebezpečně rozvodňuje dodnes (viz snímky k našemu článku, pocházející z roku 2002), protéká v těsné blízkosti lochovického zámku. Čistě teoreticky by byla skvělým řešením pro každého, kdo se chce zbavit nežádoucího břemene…

Plechový mor

V literatuře zafixoval spojení Lochovic a příběhu o ubitém hudebníkovi Václav Beneš Třebízský. V jeho sbírce kratších próz Z klidu a víru, vzniklé mezi lety 1875 a 1879, nacházíme povídku Poslední dudák z Podbrdí, jež je celá věnována tomuto incidentu.

Autor neříká přímo, že jde o Lochovice. Píše pouze, že se věc stala v obci L… Ale Litavku jmenuje naplno a celkem jasná je i poznámka, že mrtvolu unášel proud k Berounu. Časově zařazuje vyprávění do období osvícenského absolutismu. Ostatně, i kdyby tak neučinil, existuje jedna prostá pomůcka, jak určit, kdy se podobné události přihodily.

Dudáky, jejichž sólová produkce byla v 18. století průvodním jevem mnoha českých veselic, vytlačily z venkovských tanečních sálů dechové kapely – a ty zase hrací skříně neboli orchestriony. Odlišit tyto etapy nám ve světě lidových písní pomáhají takzvané vložky a dopěvy, přičemž k nejčastějším patří: tralalala, cárarara, tramtarára, chachachacha, žumtáradryjadadá, jéjejéje, lálalála a další.

Učitel a folklorista František Homolka, jenž se touto oblastí blíže zabýval, po sobě zanechal i toto zajímavé svědectví: „Kdysi na vojně, tuším o Vánocích 1914, byli jsme ve Starém Futaku v Chorvatsku; když vojenská hudba zahrála známou písničku, zpívali vojáci dopěv vložkou ,carára‘ a tuze rozzlobili vojáčka z jižních Čech, který si popěvoval ,duli duli já‘. Hoši ze středních Čech napodobili plechovou kapelu, kdežto z jeho dopěvu zněly jistě starodávné dudy.“

Dodejme, že ve 20. století, po nástupu trampské hudby, přibyl ještě jeden charakteristický dopěv: jipijou. Tak či tak, tímto zábavným způsobem můžeme celkem přesně určit, v kterých letech byla daná píseň populární. Ta o dudákovi z Podbrdí spadá podle Homolkova klíče do éry „duli duli já“.

Ve zlém rozmaru

A teď už ať promluví Václav Beneš Třebízský, ten pozoruhodný spisovatel a kněz, jenž se dožil pouhých pětatřiceti let. V současnosti se jeho spisy prodávají po antikvariátech za směšně malé částky. V čase našich babiček byl však vážným konkurentem samotného Aloise Jiráska.

„Stalo se to za Marie Terezie,“ líčí Třebízský ústy pamětníka starých dob. „Tenkrát bývala, pane, ještě ta tvrdá, šestidenní robota. S člověkem mohli dělat, co chtěli, a proto s ním orali. A když se někdy vzepjal, jako se vzpíná zvíře, šlehali ho jako zvíře a ubičovali jako zvíře. Jednou tak utýrali do smrti dudáka. V L… byla pouť. Odpoledne přišel do hospody dudák, a sotva že se to rozhlásilo po vsi, už bylo v šenkovně plno a dudy hrály do skoku.“

V Třebízského povídce se muzikantovi daří samojedinému bavit všechny účastníky slavnosti. „Dudy bylo slyšet po celé návsi. Dudáčkovi se tolary do klobouku jen sypaly. Chmelovina mu lezla do hlavy, oči se mu svítily vesele, rty usmívaly se k líbání a dudy hrály až milo. – Jenom páni v zámku seděli o pouť mrzuti. Bůh ví, co jim hnětlo mozky. A když už je počínala dlouhá chvíle mrzet, poslali si ve zlém rozmaru pro dudáka, aby jim čela rozjasnil a vyhnal z hlavy vrtochy.“

Na poselství pánů, vyřizované nesmlouvavými dráby, reaguje dudák vyzývavou písní, řekli bychom: protest songem. A prý že nikam nepůjde.

