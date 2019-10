"Byl - jako vždy - neobyčejně milý, vstřícný, společenský. Hýřil svým osobitým šarmem a vtipem. Přesto, že už je to nějaký čas, na tohle setkání vzpomínám jako na jedno z mála z těch, kdy se člověk potká s někým zajímavým, známým či významným. A Karel Gott - kromě jiného - tohle všechno splňoval," uvedl Veselý.

"Jak zvláštní, že zrovna datum jeho odchodu, 1. říjen, je Mezinárodním dnem hudby. Jeho život byl hudbou naplněn po okraj. A díky tomu tu s námi bude stále. Ve svých písních. Děkujeme," dodal.

Veselého kolegyně, kutnohorská divadelní ochotnice Iva Pilcerová na adresu Karla Gotta řekla: "Nevzpomínám si přesně, ve kterém to bylo roce, ale byla jsem na jeho koncertě v Kutné Hoře. Je to už několik let, měl v divadle recitál. My diváci jsme mu dávali otázky, které si četl že sešitu, který koloval v obecenstvu. Byl skromný, milý a pak v šatně úplně obyčejný člověk, který si na nic nehrál, ba naopak, pokorný ke svému řemeslu k divákům. Takový už nikdo nebude, bohužel."