Nyní ten klenot spatřil světlo světa: jmenuje se Wildflowers And All The Rest a zahrnuje téměř šedesátku nahrávek, z toho čtyřicet dříve nevydaných. Na původní album Wildflowers z roku 1994 si jistě mnozí vzpomínají. Produkoval ho zvukový mág Rick Rubin (ten, který ve stejné době připravil úžasný comeback Johnnymu Cashovi).

Šlo o první desku Toma Pettyho pro firmu Warner Bros., u níž muzikant chvíli předtím pracoval na projektu Traveling Wilburys s kamarády Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem, Royem Orbisonem a Jeffem Lynnem. Wildflowers byla úžasná expedice do světa akustického folku, šmrncnutého rockem a chytrou country music. Petty chtěl od začátku vydat dvojalbum, hudební společnost mu to však rozmluvila. Tehdejší CD tedy obsahovalo jen patnáct písní. Ale jakých!

Kromě titulní skladby to byly hity You Don’t Know How It Feels, You Wreck Me, It’s Good To Be King či Honey Bee. V aktuálním kompletu, který připravili k vydání Tomovy dcery, nalezneme deset dalších studiových písniček, jednu lepší než druhou. A k tomu patnáct demosnímků, zatraceně kvalitních, plus přibližně stejný počet živých záznamů. Pettyho vysněné dílo se tak pozdě, ale přece dočkalo podoby, v níž ho chtěl on sám ukázat veřejnosti. Škoda jen, že ty čtyři disky nemůže osobně pokřtít. (bys)