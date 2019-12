Možná si to ještě pamatujete. Úplně první zastávka kultovní kapely R.E.M. v Praze v roce 1995 dvakrát neklapla a vyšla až napotřetí. Čtveřice z města Athens v americkém státě Georgie odvolala svůj tehdejší český koncert kvůli vážnému stavu bubeníka Billa Barryho.

Ten na jaře v pětadevadesátém zkolaboval při koncertě v Lausanne, lékaři mu našli výduť v mozku a musel být operován. Turné k albu Monster, vydanému o rok dříve na podzim, bylo v ohrožení.

Natěšení fanoušci se ale nevzdávali naděje a na své idoly čekali s platnými vstupenkami v ruce. Byl ohlášen nový termín, jenže v červenci musel na operaci baskytarista Mike Mills. A tak se R.E.M. v pražské Sportovní hale zjevili až na třetí pokus v srpnu 1995. A byla to nádhera, i když trochu děsivá. Kdo čekal romantické poprockery, prozpěvující rozhlasové pecky Losing My Religion, Shiny Happy People a Hurt, byl buď těžce zklamán, nebo překvapen.

Skupina totiž na pódium vtrhla se svým novým, temně drsným repertoárem, kterým výrazně vybočila ze zajeté dráhy. Album Monster znělo tak, jak se jmenovalo. Progres se na něm snoubil s tvrdou energií postpunkových kapel. Pilotní singl What’s The Frequency, Kenneth? ještě trochu připomínal hitovou skladbu, ale zbytek byl underground. R.E.M. totiž věděli to, co my ne. Že bývali ostrou partou s frontmanem, který nosíval na hlavě cosi jako náznak číra a na scéně tančil polonahý.

Hudební maturita

Od doby, kdy zpěvák Michael Stipe se svými spoluhráči vypustil do světa příšeru, už uplynulo čtvrt století. Dnes působí Monster poměrně zkrotle, ale když se nad tím zamyslíme, pořád je to udivující deska.

Nahrála ji kapela, která vznikla v roce 1980, ale globální proslulosti dosáhla až o celou dekádu později s albem Out Of Time. To už byla jiná muzika, posluchačsky přívětivější, a přitom stále intelektuální. Svou pozici superhvězd potvrdili R.E.M. na další desce Automatic For The People, televizní diváky okouzlili akustickou show Unplugged… A potom PRÁSK!

Monster dopadl mezi lidi s razancí meteoritu. Zpátky do temnot, vzhůru za dobrodružstvím. Během natáčení zemřel Stipeův kamarád Kurt Cobain. Prostřelil si hlavu. Konec námluv. A co dál? Následoval mistrovský kousek: album New Adventures In Hi-Fi s hostující Patti Smith. R.E.M. dospěli. A my s nimi.