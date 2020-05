První vlaštovkou je singl Plán, který jste věnoval všem lidem dobré vůle, jimž zlé okolnosti narušily plány. Řekněte něco k jeho vzniku – kdy jste si řekl: žiju v domě, který má pohnutou historii, tak o ní složím píseň?

Tou pohnutkou bylo hlavně to, že jsem nechtěl točit někde na ulici s rouškou, to bych s mojí povahou asi nevydržel. Přemýšlel jsem, jak z domácího prostředí obrazově doplnit již vzniklou audionahrávku. Ráno jsem se ve čtyři probudil a šel se protáhnout k oknu. Pod ním máme u sousedů památník židovské rodiny, která skončila v táborech smrti. Najednou mě napadlo, že i tato vila má co vyprávět. Přišlo mi to najednou jako znamení – že je čas to zveřejnit. Náš dům toho zažil hodně.

Co tedy?

Žila v něm rodina, která v padesátých letech kvůli nástupu komunistů k moci emigrovala do USA. Režim ten dům znárodnil a rodině, která jej postavila, byl vrácen až po sametové revoluci.

Opravdu v něm máte půdu plnou nejrůznějších věcí, jak to vidíme v klipu k písni? Musel jste narazit na skutečné poklady.

Bohužel vás asi zklamu – je to opět precizní práce mojí manželky a manažerky Verči. Jestli je někdo génius na obrazovou kompozici, je to právě ona. Nicméně věci na té půdě jsou skutečně dobové. Tři rekvizity jsou ovšem autentické – noviny z roku 1952 jsme na této půdě opravdu našli, dále dokumentace k vile (včetně té o navrácení majetku) a dobové fotografie členů rodiny.

Podařilo se vám složit píseň s chytlavým refrénem – jako by z vás „vypadla“ na první dobrou. Usuzuju tak z lehkosti, s jakou ji zpíváte.

Moc děkuji. Jestliže máte tu správnou inspiraci, jde to samo. Když jsem jednoho březnového večera sledoval televizi a poslouchal členy vlády, jak oznamují striktní omezení velkých akcí, a to pravděpodobně až do konce léta, měl jsem hned o čem psát. Tu lehkost mi dodává asi radost, že jsem se konečně rozhoupal k něčemu, co jsem chtěl tak dlouho.

Vše do sebe zapadá. Se songem přicházíte v době, kdy – jak v něm i zpíváte – lze „vidět překážku jako příležitost“. Máme se tedy ze současné situace nějak poučit?

Určitě je to příležitost, tedy alespoň pro mne. Na jednu stranu prožíváte velkou nejistotu a máte strach, co vás čeká. Na tu druhou ale tuto chvíli vnímáte jako znamení shůry. Každý rok jsem si našel důvod, proč sólový projekt odložit, protože přišlo StarDance, pak role v seriálu Šeptej, Nahá, Stín… Možná, nebýt toho znamení, by se ten vlak nikdy býval nerozjel. Kdo ví? A že všechno do sebe krásně zapadá? Rozhodně ano. Ponaučení z toho je, že vše přijde v tu nejsprávnější chvíli. Musíme víc věřit ves- míru, protože on asi ví nejlépe, kdy máme co udělat.

Sólovou desku chcete vydat na podzim – řeknete k ní něco víc?

Na své chystané sólové desce chci ukázat, že umím zpívat. Věřím ve své schopnosti, a to nejen vokální, ale i skladatelské. Singl Plán nastínil, jakým směrem chci, aby se zvuk alba ubíral. Cítím to jako pop s velmi lehkým kořením rhythm and blues či soulu. A v souvislosti s tím, že vše do sebe dokonale zapadá, mám ještě jednu novinku.

Na podzim totiž vyjde i moje první autobiografická kniha s názvem (Ne)pošli to dál. Bude to velmi osobní výpověď o všech věcech, které jsme já a mí sourozenci museli jako děti prožít, a že to nic moc pěkného nebylo. Chci tak navázat na program prevence Když chceš, tak to dokážeš, se kterým jezdím již devátým rokem po školách. Věřím ale, že kniha osloví všechny věkové kategorie.

Vydání připravovaného alba skupiny Gipsy.cz jste tím pádem přeložili na příští rok. Jak daleko s ním jste?

V podstatě už máme celé album natočené. Měli jsme připravený plán na celý rok včetně chystaného podzimního turné. Jen nám ještě zbývá dotočit jeden duet, ale zatím neprozradím s kým.

Předpokládám, že vám už koncertování chybí. Máte nějaká vystoupení v plánu, pokud se situace ohledně počtu návštěvníků na koncertech vyjasní, nebo všechny aktivity přesouváte na podzim?

Vzhledem k tomu, že vláda neposkytuje příliš jasné informace o budoucnosti větších akcí, ani my sami netušíme, co budeme dělat. Letní sezona je především o velkých akcích, festivalech nebo slavnostech. Těžko říct, jak se to celé ještě vyvine. Ale já se mám skvěle. Vždyť hlavní je, že jsme zdraví a máme srdce zaplněné láskou. O tom to je.