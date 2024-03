Jako první singl z alba vyšla stejnojmenná píseň Nic není nemožné s motivačním textem, který koresponduje s tím, čemu se dlouhodobě věnujete. Ano, už dvanáct let dělám pro žáky potažmo studenty základních, středních i vysokých škol motivační přednášky. A písnička Nic není nemožné je tak trošku novou variantou názvu přednášky Když chceš, tak to dokážeš. Je to zároveň věta, které věřím, protože když člověk vážně chce a dělá pro uskutečnění svého snu maximum, opravdu pro něj není nic nemožné. Ostatně o tom píšu i ve zmiňované knize (Ne)pošli to dál. Jsem rád, že jsem si tímto svým počínáním našel nové publikum, které skvěle reaguje i na mé písně na YouTube a na koncertech .

Písničky nesou váš autorský rukopis. Necháváte do nich nějakým způsobem zasáhnout i členy vaší kapely? Je to tak, že když přinesu písničku, do poslední chvíle nevím, jak ji kapela zahraje. Někdy se stane, že ji vystřihne na první dobrou a pak řeknu – tak je to skvělé! Jednotliví hráči dají písni třeba něco, co by mě jako autora nenapadlo, jsou to koneckonců profesionálové, hudební legendy prověřené časem .

Užíváte si ten pocit, že jste pro mnohé lidi motivačním zdrojem?

Samozřejmě, rád dělám lidem radost, možná jsem to dostal do vínku už tím, že mě rodiče pojmenovali Radoslav. Takže když mi pak mnozí napíšou, že jsem jim svou přednáškou nebo písní otevřel oči, je to hrozně čisté. V tu chvíli si udělám fajfku a řeknu si – další mise splněna. Baví mě to víc než dostat nějakou cenu nebo hrát na obřím festivalu.

S textem k písni Otázky vám pomohli fanoušci. Jak k tomu došlo?

Každý z nás asi někdy dostává hloupé otázky. Mně se třeba stává, že když mě někdo potká na ulici, řekne: „To jste vážně tak malej? V televizi vypadáte větší!“ A tak mě jednoho dne napadlo, že se zeptám svých fanoušků na sociálních sítích, jaké nejhloupější otázky v životě dostávají oni. Když se tam objevilo několik desítek komentářů a přibývaly další a další, nemohl jsem se od jejich čtení odtrhnout. Přišly mi tak dokonalé, že jsem z těch nejlepších sepsal text. A potom, co jsme písničku s kluky z kapely poprvé zahráli ve studiu, jsme si řekli, že k ní musíme udělat i klip. Ale to, co se stalo během pár dní po vydání, jsem vůbec nečekal. Song se stal hitem a tisíce lidí na něj začaly natáčet videa, jaká otázka deptá je. Udělalo mi to fakt hroznou radost.

Zdroj: Youtube

Součástí alba je i píseň Mimozemšťan – nakolik se jím cítíte být?

Odjakživa se cítím jako mimozemšťan. Řekl bych ale, že všichni umělci jsou tak trochu blázni a podivíni, nebo aspoň ti, které znám. Nejsem výjimkou. I moje žena Verunka říká - vy umělci jste pořád někde v oblacích, furt někde lítáte… Já ke všemu dost často vůbec nevnímám. Například mi někdo něco vypráví, mně to přijde inspirativní. A už se mi na to nabalují další myšlenky. V ten moment se v tématu ztratím a uzavřu se do sebe. Ale přísahám, že za to nemůžu, nejsem ignorant, jen jsem neustále v kreativním režimu. Takže mimozemšťan je čistě o mě.

Nedělalo vám to problémy? Třeba mezi dětmi ve škole?

Strašné. Vůbec jsem nechápal, proč lidé dělají některé věci, takže jsem se coby hrozně zvídavé dítě pořád na něco ptal. A dělám to vlastně dodneška. Všechno jsem chtěl vědět. Maminka mi například kladla na srdce – nedělej tohle, protože se může stát toto. A já – a proč by se to mělo stát? Vytáčel jsem lidi k smrti, samozřejmě včetně učitelek. Takže v tomhle ohledu jsem nebyl úplně oblíbený. Taky se stalo, že mi spolužáci na základce řekli – jdi, zbij toho kluka a buď frajer. Zeptal jsem se jich, proč bych ho měl mlátit – on nám něco udělal? A dostal jsem na držku já.

Máte na desce i nějakou srdcovku?

Na to se mi těžko odpovídá, všechny písničky mám v oblibě. Ale třeba ta s názvem Starý dobrý časy, kterou album začíná, vznikla jako poslední. Moc se mi líbí, protože je – asi si to v téměř dvaačtyřiceti můžu dovolit říct - o vzpomínání na to, jaké to bylo předtím. Občas je to nostalgické, ale i vtipné. Pak je to určitě i píseň Prázdný místo, na kterou aktuálně vychází i nový videoklip. To je asi nejosobnější skladba, kterou jsem na druhé album napsal.

Sám jsem měl ve svém srdci prázdné místo, které se ale zaplnilo až s příchodem mojí Verunky. Byla to láska na první pohled a už patnáct let spolu prožíváme nádherný vztah. Je to moje spřízněná duše, a i proto jsem chtěl, aby si ve videoklipu zahrála právě ona. Vlastně tím chci dát trošku naději všem, co třeba zrovna teď nejsou tak šťastní, prožívají nějaký smutek nebo zklamání.

Měli bychom i přesto dát lásce další šanci, protože nikdy nevíte. Třeba zrovna teď před vámi stojí někdo, s kým bude všechno jinak.

Zdroj: Youtube

Čekají vás také koncerty. Jak je kombinujete se všemi vašimi aktivitami?

Koncerty jsou něco, co mě opravdu baví a naplňuje. Přiznám se, že už nejsem ten šílenec, který by jezdil trojáky. Prožil jsem si to, bylo to fajn, ale už to prostě nedělám. Mám raději pohodu, tudíž se snažím vystupovat třeba dvakrát do týdne. Ostatní dny si nechávám volné pro jiné aktivity – jsem navíc i influencer, ale videa na sociální sítě vlastně můžu točit kdekoli, v tom jsem se také hodně našel.

Není to tak dlouho, co jste obdržel cenu YouTube za 100 tisíc odběratelů, kteří sledují nejen vaše motivační videa. Jak to probíhá? Ráno vstanete a rozhodnete se, že něco pošlete do prostoru? Taky vás nemusí nic napadnout.

Být influencer určitě není o držení se jednoho tématu či jedné oblasti. To by nefungovalo. Takže někdy udělám hudební nebo nějaké vtipné video, jindy je to právě motivační video. Nesnažím se je ale točit tak, že bych se do nich nutil. V opačném případě by to lidé poznali, nejsou hloupí. Kolikrát se stane, že mě třeba pět dní nic pořádného nenapadne, inspirace mi musí přijít z nebe. Většinou se tak stane při procházkách s pejskem, kdy jsem na čerstvém vzduchu. Nebo v noci. To si pak myšlenku rychle zapíšu, protože ráno už ji nechytíte. Takhle vznikají ty nejlepší nápady. U motivačních věcí to ani jinak nejde.