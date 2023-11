Ukázkou toho, jak by měla vypadat „bestofka“, je novinka písničkářky Radůzy s názvem Bylo nebylo. Fanoušci si určili, jaké písně by na ní měly zaznít. Obsahuje i tři nové nahrávky oblíbených skladeb Madeleine, Prostři stůl a Madona a Botticelli v nových komornějších aranžích, které naznačují, kam by chtěla letos padesátiletá písničkářka v příštích letech směřovat. Nejen o nové desce Radůza mluvila v rozhovoru pro Deník.

Radůza | Foto: Profimedia / MARTIN VESELÝ / MAFRA

Vybírat z vašich písní, aby se vměstnaly na jednu desku, je asi těžký úkol. Jak jste na to šla?

Bylo to těžké, protože je to přece jenom třicet let, co hraju. Udělala jsem to tak, že jsem v průběhu roku zveřejňovala své písně do ankety na Instagramu a na Facebooku, ve kterých lidé hlasovali. Z každého alba pak měli možnost vybrat tři nejoblíbenější. Já jsem se toho výběru držela, takže si myju ruce.

Kolik lidí se do hlasování zapojilo?

Dost, myslím, že nějaké tisícovky určitě. Až mě překvapilo, jak se lidé zapojovali, jak diskutovali, co je lepší a tak.

Odpovídá to ve finále i vašemu srdci?

Všechny své písničky mám podle svého srdce. Některé jsou třeba méně povedené, jsou to taková dítka, jejichž prostřednictvím jsem se učila napsat své lepší kousky, nebo prostě písničky, o kterých si myslím, že jsou lepší. Ale jsem fakt ráda, že posluchači vybrali písně, jak vybral. A leckdy mě překvapil jejich alternativní výběr.

Když jste se jednotlivými písničkami z desky probírala – co vás napadalo?

Vždycky jsem si vzpomněla, jak jsme je natáčeli, co jsme si říkali, co jsme dělali, co jsem v tu dobu žila a co jsem si myslela. Vzpomínám si, co jsem si myslela, když jsem fotila obrázek k této desce, takže ano, byla spousta vzpomínek. Naučila jsem se během ní jít i k sobě samé.

Radůza rekapituluje na své best of Bylo nebylo.Zdroj: se svolením SupraphonuZ titulní fotky k albu mi právě přijde, že jste se za posledních třicet let nijak výrazně nezměnila…

No, ta fotka je opravdu stará. Nechtěla jsem nic retušovat, žádné vrásky kolem očí a na krku. Chtěla jsem, aby byl věkový rozdíl jasný… V té době jsem ještě nechodila na konzervatoř. Nastoupila jsem na ni až v jednadvaceti. Nejdřív jsem totiž dělala zkoušky na konzervatoř ve čtrnácti na lesní roh, tam mě nevzali, pak jsem šla na gympl, pak jsem studovala nástavbu, pak jsme hrála na ulici a pak jsem šla teprve na zmiňovanou konzervatoř.

Třináct sólových alb na kontě – jste plodná autorka. Jak to, že vám to tak jde?

Nevím. Za prvé jsem za to vděčná, samozřejmě. A za druhé si myslím, že je to i díky tomu, že jsem absolutně uvolněná jako dítě, vůbec si nedělám hlavu s tím, co jak vyzní, co jak kdo použil, co se kombinuje, co se nekombinuje, co se má dělat… Prostě tak.

Bylo nebylo. Poslechněte si píseň z nového alba Radůzy:

Často děláte věci konceptuálně. Je teď něco na cestě?

Chtěla bych vydat další vánoční album, které se bude s tím předešlým konceptuálně rozcházet. Napsala jsem na něj písničky, které mají utvořit nějaký příběh. Mám pocit, že jím uzavírám, co jsem už udělala. A teď se teprve budu opravdu jenom bavit. Ne, že bych se doteď nebavila, ale bude jízda.

Napadá vás nějaká životní bilance?

Jde v podstatě o deník mého života, pokud se tedy bavíme o mé bestofce Bylo nebylo. V souvislosti s jednotlivými písničkami na mě vyskakují zážitky, které se k nim váží – co se kolem jejich vzniku dělo, co jsem prožívala, přála jsem si něco? A co jsem dostala, aniž bych si to přála, ať už dobré, nebo zlé? Ale necítím žádný smutek.

Váš koncert má zaznamenat Český rozhlas. O čem bude?

Má se odehrát 14. prosince v Českých Budějovicích v rámci udílení cen Českého rozhlasu. Poprosili mě, jestli bych do programu nezařadila víc koled, protože se bude vysílat snad dokonce na Štědrý den. Odpověděla jsem, že ráda, protože mám koneckonců celé album, z něhož bych mohla už z nahraných koled čerpat. Ale taky jsem si řekla, že je musím něčím ozvláštnit. Takže jednu z koled zahraju na dudy. Uvidíme, jestli ten záznam k něčemu bude a jestli to zahraju tak, aby se to dalo vysílat. Každopádně si ale myslím, že dudy v sále diváky pobaví. To má vždycky úspěch.

Které z nástrojů vlastně ovládáte?

Nehraju na smyčcové a bicí nástroje. Zmiňované dudy mám od spolužáka z konzervatoře, s nímž jsme spáchali hodně nahrávek. Vzájemně jsme si hostovali na deskách. Jednou jsem jednoduše jela na večírek, ráno jsem se probudila a měla jsem dudy. Takhle jednoduché to bylo a ano chápu, že to může vyznít úsměvně. A pak jsem si říkala, že když už ty dudy mám, musím se na ně naučit hrát.

Máte v hlavě kromě zmiňovaného vánočního projektu jiný konceptuální projekt?

Momentálně se zabývám opravdu jen zmiňovanou vánoční deskou, snažím se ji uchopit netypicky. Nikoli po zvukové stránce, protože si, myslím, že bych si sama o Vánocích nechtěla pouštět alternativní písničky, ale v pojetí tématu. Tak na to se hodně těším. Momentálně mám už asi půlku z desky napsanou. Jejím prostřednictvím chci sama za sebe promluvit, jak to cítím. A co je zajímavé, v poslední době mě to táhne k psaní písniček ve francouzštině, i když vzhledem ke svému publiku nechci pronikat do zahraničí, to mě fakt nezajímá. Jde mi jen o to najít zase jiné spoje v tom kterém jazyce, jiné obraty, obrazy…

RadůzaZdroj: Profimedia

Vánoce máme na krku – máte to období ráda?

Mám, s dětmi si je moc užíváme. Jakmile začneme péct vánoční perníčky, což je už v listopadu, protože jinak jsem bezlepková a s moukou tudíž nepracuju, jsme nadšení. Za jeden den uděláme šest až osm dávek, ale Vánoc nedožije jediný kousek. Když byly děti menší, byly u nás někdy svátky smutné, protože jsem si musela koupit dárek pod stromeček sama, aby se děti nedivily, že Ježíšek mamince nic nepřinesl, že asi zlobila… Ale teď musím říct, že je to fakt strašně fajn, protože moje děti umí vymýšlet hrozně dobré dárky. Máme to nastaveno tak, že si vždycky dáme jeden dárek legrační, jeden dárek, který vyrobí člověk sám, a pak je ten koupený. Jsou u toho strašné legrace, kolikrát si ta děcka koupila navzájem úplně stejnou věc.

Překvapení se tím pádem nekonalo…

Konalo, protože jeden koupil tomu druhému něco, co si myslel, že se mu bude líbit. A pak si oba rozbalili to samé, takže byli překvapení. To bylo dobré, hrozně jsme se u toho nasmáli. Jinak jsme hodně spolu, máme třeba takovou tradici, že na podzim chodíme na koncerty vážné hudby, tedy s dcerou, která si oblíbila díla Šostakoviče nebo Stravinského… Syn s námi jde čas od času, něco se mu líbí, něco ne, s ním zase v tomto období chodíme do kina. Každý má jiný vkus. Letos jsme začali Poirotem, budeme pokračovat nějakou sci-fi. Uvidíme, co naplánujeme dál.

Řešila jste nějak padesátku, kterou jste oslavila v březnu? Myslíte, že je to pro ženu zlomový moment?

Ne, roky můžete řešit ve třiceti, ve čtyřiceti, v sedmdesáti, celý život… Myslím, že se lidé zabývají něčím, na co vůbec nemají vliv, tedy pokud hovoříme o plynutí času. Lehce můžeme nějakým způsobem ovlivnit fyzický stav, ale jinak nic, hodně je dáno i genetikou či náhodou. Dostanete boreliózu a co…? Člověk má spíš vliv na to, jak časem jemu vyhrazeným projde - jestli dalším lidem uškodí, jestli jim pomůže, jestli se něco naučí, někoho něco naučí, jestli něco po sobě nechá… Na tohle vliv máme a myslím, že toto hodnocení lidí přestává, že jejich hodnota není v tom, kolik jim zrovna je.