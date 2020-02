Rozhněváni na systém. Takoví byli a jsou kalifornský zpěvák Zack de la Rocha a newyorský kytarista Tom Morello. Když spolu v létě roku 1991 v Los Angeles založili skupinu Rage Against The Machine, vznikla třaskavá směs, která záhy začala plnit stadiony.

Svými silně levicovými texty a názory ostatně i název kapely je odvozen z projevu levicového aktivisty Maria Savia děsila tahle parta konformisty. Ostatní však uchvátila její výbušná energie, vzniklá spojením Zackova politického rapu s Tomovými sekanými riffy jako když pálíte z kulometu.

Pryč s autoritáři

Připočtěte nakažlivý funky rytmus, měnící se co chvíli v sonickou bouři, vhodnou k tomu, aby si člověk vystřelil mozek z hlavy. RATM nebo také Rage se nedají nikam zařadit. O to více oddaných fanoušků se jim však s lety podařilo nasbírat. Už první, eponymní album z roku 1992 překročilo magickou hranici tří milionů a to nejen díky extrémnímu snímku na obalu, zachycujícímu sebeupálení buddhistického mnicha.

Rage Against The Machine jsou proti establishmentu, rasismu, policejní brutalitě, kontrole médií, ilegálním akcím FBI, nadvládě velkých korporací, autoritářům všeho druhu… V textech citují Martina Luthera Kinga či indiánské vůdce, podporují mexické guerillové hnutí zapatistů. Rozpadají se a zase usmiřují, oznamují konec skupiny a pár let nato slavné reuniony. Neberou zajatce.

V mezičase pak jednotliví členové zakládají projekty, jež zdaleka nelze nazvat vedlejšími. Když s koncem druhého tisíciletí frontman Zack de la Rocha poprvé ohlásil, že z kapely odchází, utvořili kytarista Morello, baskytarista Tim Commerford a bubeník Brad Wilk společně s Chrisem Cornellem ze skupiny Soundgarden takzvaný The Civilian Project.

Zaštítěni jménem renomovaného producenta Ricka Rubina pracovali na desce, jejíž hrubé skici unikly na internet, načež se hvězdná sestava přejmenovala na Audioslave a dál už to známe. Třikrát platinové album ovládlo na podzim roku 2002 hitparády. V mnoha aspektech to připomínalo model Led Zeppelin, ovšem zasazený do postmoderního věku.

Stojí za zmínku, že Tom Morello v posledních letech hostoval také na nahrávkách a turné Bruce Springsteena. Teď už jen zbývá, aby i Bruce potvrdil, že se vrátí do Prahy.