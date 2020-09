Kolik osobností ovlivnil? A co všechno by se bez něj v populární hudbě nestalo? Ne náhodou se americkému pianistovi a zpěvákovi Rayi Charlesovi přezdívalo Génius. Tak trochu to byla legrace. Ale mnohem víc to byla pravda.

Pocházel z takzvaného hlubokého Jihu. Konkrétně z Georgie, kde jak zpívávala Billie Holidayová za neblahých časů lynčování visívalo ze stromů „divné ovoce“. Tři měsíce poté, co přišel na svět, ho máma odstěhovala do sousedního státu Florida. Na své rodiště ale Ray Charles nikdy nezapomněl a později, když už byl slavný, mu postavil pomník svou legendární verzí písně Georgia On My Mind.

Zpívat na půl plynu

V pěti letech malý Ray Charles Robinson, jak znělo jeho celé jméno, onemocněl zeleným zákalem. Tři roky nato definitivně oslepl. Za dalších pár let mu zemřeli oba rodiče. Už předtím se musel vyrovnat s podobnou tragédií - to když se jeho mladší bratr utopil v kádi s vodou, v níž matka prala prádlo.

Na škole sv. Augustina pro nevidomé a neslyšící děti se Rayovi dostalo klasického hudebního vzdělání. Brzy se naučil hrát na klavír Bacha, Mozarta i Beethovena. Více ho ale zajímaly zemitější žánry, které ho obklopovaly: venkovské blues, gospel, bělošská country music a také swing, který slýchal z rádia. K jeho prvním a největším hrdinům patřil Nat King Cole. Medový projev tohoto performera si Ray dobře zapamatoval a časem ho dovedl k dokonalosti. Až na to, že k němu přidal ostří svého chrapláku a nakažlivou nemoc nové generace zvanou rhythm’n’blues.

„Ježišmarjá, to pro mě byl šok!“ vzpomínal lídr kapely Framus Five Michal Prokop na okamžik, kdy se jeho velký vzor v roce 1981 zastavil na dva večery v pražské Lucerně. „Tam jsem pochopil, že to, co jsem zamlada zkoušel, jak jsem hulákal, řval a škrtil se, to všechno Ray Charles ve skutečnosti zpíval na půl plynu. Já myslel, že to do toho pere, a on zpíval půl metru od mikrofonu a celé to bylo jen tak lehoučce nahozené.“

Kolik dětí, tolik cen

Charlesovo zpívání doopravdy vypadá nenuceně, snadně. To je ale jen klam a mam. Největší hvězdy showbyznysu od Franka Sinatry přes Elvise Presleyho až po Arethu Franklinovou, Joea Cockera nebo Bruce Springsteena se před Charlesovým „nemocným“ zpěvem v úctě skláněly.

On sám neuznával stylové hranice. Je známo, co v roce 1962 způsobilo vydání jeho přelomové desky Modern Sounds In Country And Western Music. Černý muž se naboural do hájemství „správných bílých chlapů“ v širácích a předvedl jim, jak se ta jejich muzika zelených plání vlastně má hrát. V éře rasismu a segregace tak pro prolomení společenských bariér udělal více než všichni prezidenti.

Ale i kdyby zůstal jen na svém původním písečku, tj. někde mezi blues a soulem, měl by Ray Charles čestné místo v muzikantském panteonu jisté. Jeho hity I’ve Got A Woman, Hallelujah I Love Her So, What’d I Say a Hit The Road Jack fungují dodnes spolehlivě jako rozbuška, kdekoliv je začnou hrát.

V šedesátých letech definoval Charles díky nahrávkám jako Unchain My Heart nový sound, vzniklý spojením rock’n’rollové hravosti, soulové živelnosti a gospelové procítěnosti. V pětašedesátém ho na čas vyřadila z provozu závislost na heroinu. Naštěstí se v dalších dekádách stihl ještě mnohokrát vrátit.

Téměř čtyřicetkrát byl Ray Charles nominován na cenu Grammy, sedmnáctkrát ji získal. Kromě toho měl dvanáct (přiznaných) dětí s deseti ženami. V roce 2004, kdy zemřel, vznikl podle jeho osudů film Ray. Vynikající Jamie Foxx se za svůj výkon v hlavní roli dočkal sošky Oscara.