Kapely The Prodigy, The Offspring, zpěvačka Avril Lavigne a mnohé další hvězdy hudebního nebe budou hosty letošního 29. ročníku festivalu Rock for People. V Hradci Králové, v parku 360, se odehraje od 12. do 15. června. „Nervozita stoupá, ale věříme, že vše dopadne podle našich představ, i když jsou věci, které nemáme pod kontrolou, jako třeba počasí,“ říká ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes.

Ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes | Foto: Pavla Hartmanová

V jaké fázi předfestivalového shonu se nacházíte?

Ve fázi vrcholné kulminace. Aktivity a počet pracovních hodin denně strmě narůstají, vše finalizujeme a směřujeme k úspěšnému vyvrcholení minimálně ročních příprav. Dřív jsem říkal, že když jeden festival skončí, začínáme dělat na novém. Dnes už se nám to ale kříží, protože v tuhle dobu připravujeme už i rok 2025.

Už jste to zmínil - počasí bývá tou největší zapeklitostí?

Ve finále vlastně ano. Když se jako pořadatel ohlédnu za všemi ročníky, dovoluju si tvrdit, že minimálně půlka z nich byla dramatická vzhledem k počasí. Ať už je to déšť, nebo vedro, dokážeme si s tím poradit. Areál nabízí mnoho úkrytů před kapkami nebo sluncem v podobě několika velkých šapitó stanů či osmi hangárů. Nejhorší je vítr, který umí být pěkně zákeřný. Protože když člověk zmokne, zase uschne, když je velké horko, ochladí se vodou nebo jiným nápojem. Silný vítr může být ale ve festivalovém areálu nebezpečný. Samozřejmě jsme i na něj připraveni a veškerá technika na festivalu se řadí k té nejmodernější, která má řadu automatických bezpečnostních opatření. Jsme tak připraveni na všechny přírodní neduhy. Poslední roky nám ale počasí přeje, takže krásně bude i letos.

Návštěvníci jsou už s letošním programem obeznámeni. Přece jen - vypíchnete nejstěžejnější umělce, které jim letos přivezete?

Jdeme do třetího ročníku, který by měl potvrdit novodobou etapu Rock for People. Nastartována byla už před covidem, který nám ji odsunul. Tehdy jsme se rozhodli, že půjdeme do organizování festivalu ve větším formátu, což obnáší několik větších stageí, známější světová jména a tak dále. V roce 2022 jsme onu etapu odstartovali vystoupením Green Day, v loňském roce jsme tu měli další světovou extratřídu jako Muse nebo Slipknot. Chceme v tom pokračovat dál.

Takže letos se mohou návštěvníci těšit na The Prodigy, The Offspring nebo Avril Lavigne. Mladší publikum bude určitě zajímat Yungblud nebo kapela Bring Me The Horizon, která dostala v letošním roce Brit Awards. Kromě toho tam máme pár zajímavostí – přijede k nám například známý herec Keanu Reeves s jeho kapelou Dogstar. Tím, že je náš line-up široce rozkročený, není jen o dunivé rockové muzice a světových hvězdách, jsme rádi, že se nám podařilo získat třeba legendu české populární hudby Petra Spáleného, který letos oslavil osmdesátiny. Kromě něj se mohou posluchači těšit na další představitele domácí scény, jakými jsou například J.A.R., kteří zabodovali s loňskou deskou Jezus Kristus Neexistus?, nebo Vypsaná fiXa, která u nás bude slavit třicet let existence.

Zdroj: Youtube

Přiblížíte, jak vaše namlouvání se zahraničními umělci probíhá?

Vytipujeme si interprety, které bychom rádi pozvali. U těch větších to dělá tak rok a půl dopředu, u menších třeba tři čtvrtě až jeden rok. Naše představa je pak konfrontována s realitou, kterou nám jejich agenti nastíní. Všechno je to o logistice. Třeba nám řeknou – tenhle rok s požadovanou kapelou nikam nejedeme, protože natáčí desku, nebo na turné naopak je, ale s vaší akcí se v nastavených termínech neschází. V tu chvíli není co řešit.

Když to vyjde, logistika klapne, jak potom vypadají následná jednání?

Nejednáme přímo s umělci, ale s jejich agenty, kteří mají na starosti více kapel či interpretů. Jsou jich stovky, někdy i tisíce. Těch agentů ale zase až tolik není, možná tak do patnácti. S většinou z nich jsme už v minulosti pracovali a jejich interpreti pak o našem festivalu podávali dobré reference. V celkovém součtu jsou to pro nás body. Není to o tom, že by některý z vystupujících agentovi volal a stěžoval si – kam jsi nás to poslal, tady je to úplně šílené, nedali nám nic najíst, mají tu blbou aparaturu, do šatny mi prší, lezou mi sem cizí lidé, cítíme se tady v nebezpečí… Nic takového se neděje, protože máme velmi profesionální a zkušený tým, který se o vystupující špičkově postará. A hlavně na Rock for People chodí vstřícné a kultivované publikum, které vždy většinou vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Kapely pak mnohdy náš festival hodnotí jako jednu z těch nejlepších zastávek v rámci jejich tour.

I díky vaší pověsti jste se dostali mezi Top 10 nejlepších evropských festivalů…

Řekl bych, že je to zásluha práce celého týmu, který jde krůček po krůčku od zvyšování kvality oslovování jednotlivých umělců až po význam festivalu jako takového. Nesoutěžíme s těmi lokálními, už dávno to není o tom, že bychom se přetahovali o nějaké kapely s dalšími festivaly v České republice. Fungujeme na evropském trhu, protože většina našeho line-upu je zahraniční.

Hradecký Rock for People v minulých letech.Zdroj: Michal Fanta

Je někdo z umělců, o kterého se snažíte dlouhodobě a zatím se vám ho nepodařilo přivézt?

Jsou umělci, u nichž se zajímáme, jestli vůbec na turné pojedou, a pokoušíme se je dostat i k nám. Mým osobním cílem je mít někdy na festivalu Red Hot Chili Peppers, kteří nejezdí na turné úplně často, navíc to není levná kapela. Takže tam do sebe musí zapadnout více faktorů. Ale nemyslím si, že je nerealistické je k nám na festival někdy dostat. Někdy trvá čekání na kapelu i několik let, což byl třeba případ Green Day, které jsme měli v hlavách už dlouho, třeba deset až patnáct let, a povedlo se nám je přivézt až v roce 2022.

Česko nepatří k největším zemím, přesto tady máme festivalů dost. Jak se na to díváte?

Mám pocit, že je tady hodně akcí, které se nazývají festivalem, ale část z nich pod tu kategorii úplně nespadá. Nějaký jednodenní multikoncert, kde hraje pět kapel a nazývá se festivalem, definici toho slova nenaplňuje. Vůbec by do toho neměly spadat nějaké pivní nebo městské slavnosti, v jejichž rámci si navíc politici často odehrávají předvolební boje. Vím, že kolegové, kteří dělají festivaly s lokálním programem, to mají v tomto smyslu opravdu těžké, protože zmiňovaným městským akcím, které jsou navíc pro návštěvníky zdarma, nemůžou konkurovat. Jak pak mají chtít po lidech, aby na jejich akci ve stejném termínu, třeba jen o kilometr dál, zaplatili tisíc korun? Je to pro ně předem prohraný boj. Podle mě je to velké téma, protože v loňském roce kvůli tomuto efektu několik festivalů či přehlídek skončilo.

Dá se s tím něco dělat?

Snažíme se na to upozorňovat, ale furt jsme ve svobodné zemi, kde si každý v tomto směru může dělat, co chce. Takže je to spíš o tom, aby se daná města i firmy zamyslely nad tím, jestli je opravdu správné, aby se něco takového dělo. Zároveň si ale neumím představit nějakou regulaci, která by na to mohla být napasovaná. V tomto je demokracie trošku komplikovaná.

Organizovat několikadenní festival je určitě něco jiného než pořádat samostatný koncert. Mířím k Edu Sheeranovi, což je velká pecka.

Že máme Eda Sheerana v Hradci Králové v Parku 360, je výsledkem shody okolností, které se sešly v jeden moment a ve šťastné konstelaci. Určitě to souvisí s tím, že zmiňovaný areál, kde Rock for People pořádáme, máme v celoroční správě. Tedy teprve od roku 2022. Do té doby jsme v něm byli jenom jako krátkodobí nájemci. Po covidu se nám ale naskytla možnost převzít ho do vlastních rukou, což jsme po vyřešení majetkoprávních záležitostí udělali. Dnes, díky několika smlouvám, obhospodařujeme přibližně pětašedesát hektarů plochy, což už je opravdu velký festivalový areál, který ale není možné finančně táhnout z jednoročního festivalu. Proto jsme mu museli najít jinou náplň. Jedním z našich plánů bylo začít tam občas dělat pár koncertů. A letos se nám to povedlo právě s Edem Sheeranem. Měl o našem festivalu dobré reference, dobře se známe s pořadateli jeho evropského turné, takže to vlastně bylo docela jednoduché.

Původně jste plánovali jenom jeden koncert?

Měli jsme rezervované rovnou dva termíny a doufali jsme, že dojde i na ten druhý. Takže jedeme trochu podle plánu. První koncert je dnes vyprodaný, na druhý zbývají poslední vstupenky. Takže to vypadá, že bude taky vyprodaný.

Čím nebo jak půjdete vstříc návštěvníkům?

Máme to tak trochu v názvu, že jsme festival pro lidi, takže nám na každém našem návštěvníkovi záleží. Věřím, že ti, kteří k nám jezdí dlouhodobě, vidí, že to není jen prázdná proklamace, za kterou by nebyly skutečné činy. Areál připravujeme tak, aby si odnesli nejen hudební zážitek, ale i všechny další vjemy, myšleno také z gastronomického i hygienického hlediska. Máme keramické záchody, možnost ubytování v několika kategoriích, připojení vlastních karavanů na elektrické zásuvky, snažíme se hodně věcí dělat udržitelným ekologickým přístupem. Například vodu ze sprch přečišťujeme a ještě ji používáme na splachování zmiňovaných keramických záchodů. Separujeme asi sedmnáct druhů odpadu, využíváme hromadnou přepravu pro návštěvníky, abychom snižovali počet aut, které přijedou na festival.

Kolik lidí na tom všem pracuje?

Celoročně tvoří tým asi šestnáct lidí, ale když se blíží festival, tak to už jdeme do stovek. A na místě do tisíců – tedy když do toho budeme počítat úplně všechny, kteří na festivalu pracují.

Hradecký Rock for People.Zdroj: Michal Fanta

A můžeme říct, co to všechno stojí? Uspořádat jeden ročník festivalu?

Náš rozpočet atakuje hranici 200 milionů korun ročně, přičemž více než polovinu z toho tvoří náklady na hudební program. Další desetimiliony pojme stavba pódií v areálu a produkce, pak je tam marketing, lidské zdroje…

V příštím roce oslavíte třicetiny. Máte už domluvenou nějakou další pecku?

Uvědomujeme si, že se stáváme nejstarším festivalem, který tady v kontinuální řadě funguje. Naše výročí budeme chtít náležitě a důstojně oslavit. Návštěvníci mohou očekávat, že budeme pokračovat v nastavené novodobé éře, potažmo že budeme pracovat na tom, abychom pro ně připravili ten nejzajímavější program.

Pořád vás to baví?

Jo, je to taková členitá práce. Určitě to není o tom chodit někam k pásu a přebírat šroubky. Vidět téměř čtyři desítky tisíc lidí nadšeně si užívat hudební shows, to vás opravdu nakopne. Naší prací je přenést lidi na pár dní do jiného světa, připravit jim nejlepší čtyři dny v roce a myslím, že se nám to daří.