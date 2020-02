Vysvoboďte se z mentálního otroctví, vzkazuje jeden z největších hudebníků všech dob ve své Písni vykoupení. A také: „Jak dlouho budeme jen tak stát a dívat se, jak nám zabíjejí proroky?“ Ne náhodou skladba Redemption Song ožívá právě teď, v americkém Měsíci černošské historie. Má podobu animované-ho klipu a potomci průkopníka stylu reggae jím zahajují letošní rok Boba Marleyho.

Muzika a gangsteři

Na Jamajce v roce 1980, kdy singl Redemption Song vznikl, nebyl text písně žádným planým řečněním, ale popisem tvrdé reality. O čtyři roky dříve se Bob Marley, tehdejší pětatřicátník, pokusil stočit vývoj své země, zmítané politicko-gangsterskými šarvátkami, jiným směrem.

Výsledkem šíření jeho angažovaných písní s poselstvím byla naděje pro celou jednu generaci Jamajčanů, zároveň však velké zklamání pro Marleyho osobně. V prosinci 1976 se ho kdosi snažil doslova rozstřílet v jeho vlastním domě. Útočníci nebyli nikdy dopadeni a Marley už dva dny nato i přes značnou bolest znovu skákal po pódiu. O dva roky později na památném koncertu donutil dva nesmiřitelné opoziční lídry, aby si přede všemi podali ruce.

Mezi atentátem a tímto gestem však proběhla dvouletá anabáze, během níž Bob Marley kočoval světem jako pes utržený ze řetězu, respektive vyhnaný z boudy. Ve své domovině se necítil bezpečně, a tak se vydal zvěstovat rastamanskou muziku, ale i povědomí o tom, co se na Jamajce děje, do Anglie a Francie.

Jaký nesmírný vliv měla tato jeho pouť na hudební dění v Evropě, můžeme docenit jen těžko. Marleyho skladby porazily na znak, omráčily a navždy změnily Erika Claptona, Rolling Stones, George Harrisona, Clash nebo Serge Gainsbourga. De facto celý francouzský pop osmdesátých let v sobě nese prvky reggae.

Rytmy, které spojují

Dnes navíc vystupuje do popředí rozměr Marleyho jako mírotvůrce. Jestli se o nějaké hvězdě dá říci, že lidi spojovala, pak to byl právě on. Marleyho rodina si velikost tohoto odkazu uvědomuje a zpěvákovo letošní jubileum slaví v oblasti hudby, módy, fotografie, sportu i filmu. Tam všude Bob Marley patří, tam všude zní ozvěna jeho nakažlivých rytmů.