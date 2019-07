„Hrálo se nám tady dobře. Naštěstí máme hezké léto a vypadá to, že kam přijedeme, lidé se s námi dobře baví. Zpívají, tancují, usmívají se, někteří u některých písniček dokonce brečí, takže my jsme šťastní a pravděpodobně jsou šťastní i oni,“ podělil se o své dojmy bezprostředně po koncertu frontman kapely Kryštof Richard Krajčo.

Kryštof nebyl na Sázavafestu poprvé. Loni rozezpívali své fanoušky hned první den festivalu, letos přijeli v jeho polovině. „Přemýšlel jsem nad tím, kdy se nám hrálo lépe, ale jediné, co mohu říct, že loňský čtvrtek byl stejně dobrý jako letošní pátek. Většinou se předpokládá, že pátek bude lepší než čtvrtek, ale nebylo to tak. Oba dny byly skvělé. Pravděpodobně našim fanouškům nezáleží na tom, kdy přijedeme, a užívají si to s námi v jakýkoliv den,“ pochvaloval si Krajčo.

Fanoušky Kryštofů jistě potěší i fakt, že za dva roky chystají novou desku. Nová písnička ale možná vyjde už na jaře. „Oslovili nás filmaři, abychom jim složili trek pro jeden film. Jen teď nejsme rozhodnutí, jestli jim to nakonec dáme. Jinak všechny novinky chystáme až k novému albu, které vyjde v roce 2021,“ prozradil Krajčo.

Jedna píseň čeká v trezoru

O konkrétní podobě nového CD zatím zpěvák mluvit nechtěl, přesto pár detailů poodhalil. „Chtěli bychom na něm mít dvě nebo tři spolupráce. Už je máme i rozjednané. Některé jsou hvězdné, jiné kamarádské, těšíme se na ně a myslíme, že to bude takové pestré. Mohu prozradit, že už máme jednu čistě naši píseň dokonce i nahranou, schovanou v trezoru a těšíme se, až ji vypustíme,“ nastínil své plány do budoucna Krajčo.

Zda zazáří i na další ročníku Sázavafestu se zatím uvidí, jisté ale je, že příští rok bude velkolepý. Multižánrový festival totiž bude slavit dvacetiny. Vstupenky na něj jsou již v předprodeji a do 4. srpna budou k dostání za jedinečnou cenu 1 190 korun.