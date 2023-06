Zpěvák a herec Richard Krajčo žije nejen letní koncertní šňůrou s kapelou Kryštof a přípravami na účast v televizní taneční show StarDance, ale věnuje se také rekonstrukci kostela v Chotěvicích. Kostel sv. Petra a Pavla, který byl v dezolátním stavu, získala před rokem do vlastnictví od královéhradeckého biskupství Nadace AnděLové Richarda Krajča a jeho manželky Karin Krajčo Babinské. Mohutně investovali do jeho oprav a po desítkách let, kdy byl kostel zavřený, ho otevírají na letní prázdniny veřejnosti.

Kostel sv. Petra a Pavla v Chotěvicích, který patří zpěvákovi Richardu Krajčovi, se otevře na letní prázdniny veřejnosti. | Foto: Miloš Šálek

Otevřeno bude už v pátek 30. června. „Pokud budete mít cestu do Podkrkonoší, zvu vás k prohlídce kostela. Otevřeno budeme mít o víkendech až do 10. září,“ pozval Richard Krajčo návštěvníky do Chotěvic, kde žije.

Kostel bude otevřený vždy v pátek od 12 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. „Minulý týden kameníci očistili pískovcový "límec" uvnitř v kostele a první dva obrazy z křížové cesty se během července po restaurování vrátí zpět na své místo. Těšíme se na zápisky do knihy a třeba se tam i potkáme,“ uvedl k aktuální situaci v kostele Richard Krajčo. Už dříve získal kostel novou podlahu pod lavicemi, odstranil se červotoč z lavic, kompletně se opravila elektřina a sakristie. Nové je osvětlení, koberec, zrenovoval se obětní stůl a lustr, částečně se vymalovalo.

„Rádi bychom tady kostel zanechali pro budoucí generace. Je škoda, že byl prakticky od půlky 80. let zavřený,“ řekl zpěvák, který do oprav kostela vložil spoustu peněz. Jde o miliony korun. „Částka je už dávno sedmimístná a jedničku na začátku nehledejte. Víc se raději neptejte,“ pousmál se zpěvák.

K podkrkonošské vesnici si vybudoval silný vztah. „I když tady netrávím každý den, zdejší kraj jsem si zamiloval. Naučil jsem se lyžovat v Mladých Bukách, věnujeme se turistice v Krkonoších. Prakticky celé léto jsem vždycky tady. Je to můj domov. V Ostravě mi sice zůstala kapela, ale maminka a bratr jsou už také Východočeši,“ uvedl Krajčo.

„Nevím, jestli po mně na světě zůstanou písničky a po ženě filmy a knihy. Možná jo. Ale rozhodně bychom byli rádi, aby po nás zůstalo něco dalších 100 let. Kostel může být takovým naším otiskem,“ dodal frontman kapely Kryštof.

Zdroj: Youtube