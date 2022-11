Měl jste tendence mluvit kolegům do práce, opravovat je? Nebo jste jim ve všem plně důvěřoval?

Absolutně jsem jim důvěřoval, ostatně to tak vždycky mezi mnou a spoluautory funguje. Tvorbu jsem si velmi užíval, já opravdu miluju, když jsme zavření ve studiu a vzniká něco nového a krásného.

Moje kariéra? Jízda, která ještě nekončí, myslí si Helena Vondráčková

Co bylo vlastně na začátku – dali jste si dohromady nějaký koncept, kterého jste se při tvorbě drželi? Nebo vše vznikalo spíš spontánně?

Vzniklo to tak, jak to většinou u mě bývá. Prvním impulzem jsou pro mě texty Petera Uličného – když jsem si je přečetl, pochopil jsem, že jsou stejně skvělé jako ty, které mi napsal v minulosti. Posunul jsem je k Ondřejovi a ten je opatřil nádhernou muzikou. Musím před všemi smeknout. Měl jsem z výsledku obrovskou radost. Podle mě vzniklo jedno z mých nejlepších alb.

Jedna písnička je silnější než druhá. Kdybychom se měli zastavit u té, které je vašemu srdci přece jen nejbližší, nejvíc vystihuje vaše rozpoložení, která by to byla?

Těžko říct, jestli některá vystihuje moje rozpoložení, protože to po této stránce nevnímám. Dokonce mám pocit, že si lidé často ztotožňují texty s mým osobním životem, ale ve skutečnosti je to jen jejich mylné zdání. Jsem prostě interpret písní, které mi napíší kolegové, a to je celé. Spíš bych řekl, která písnička mi z tohoto alba nevyhovovala. Ale taková jednoduše není.

Zdroj: Youtube

V bluesové věci Všetko je po starom zpíváte: „Mám sa dobre! Dnes aj včera, nič sa nestalo. Pretože najlepšie je, keď je všetko po starom.“ Znamená to, že jste v jistém slova smyslu konzervativec, nerad měníte věci?

Určitě, já jsem konzervativec, i když na to možná nevypadám. Tuto písničku mám také mimořádné rád.

Další skvost – rytmická Hodina medzi psom a vlkom – „…hlas vo mňa pýta sa, kto vlastně som…“. Touhle otázkou se zabývají mnozí. Co byste řekl na adresu tohoto songu?

Ano, další výborná písnička. Zejména jsem rád, že má dvojnásobné použití, protože moje předchozí album Hodina medzi psom a vlkom z roku 2020 je titulované právě touto skladbou a nachází se na něm moje verze této písně. A když už byla připravená k vydání i deska Čierna labuť, biela vrana, zařadili jsme na ni zase jinou verzi Hodiny medzi vlkom a psom.

Lenny: Nedělám kompromisy. Vždy chci, aby byla píseň mým otiskem

Opravu si stojíte za tím, že bohyně bývaly blond, jak o tom zpíváte v dalším songu?

Ano, bývaly, ale mně se vždycky líbily tmavovlásky.

Co máte za pocity, když album vypustíte k posluchačům? Bývá to pro vás úleva, nebo si naopak říkáte – to a to jsem mohl udělat jinak…

Jakmile album vyjde, tak už se k němu příliš nevracím – jedině v případě, když se musím jednotlivé skladby naučit pro koncertní provedení. Mimochodem dvě tři písně z nového alba uvedeme i v rámci aktuálního turné. S Ondřejem Brzobohatým a s Honzou Muchowem jsme se už začali bavit o tom, že bychom v příštím roce uspořádali obsáhlejší koncertní variantu mé nové desky.

Richard Müller ´22 TOUR



9. 11. Chomutov (Městské divadlo Chomutov)

10. 11. Čelákovice (KD Čelákovice)

11. 11. Hradec Králové (Petrof Gallery)

12. 11. Olomouc (Kino Metropol)

27. 11. Praha (Divadlo Hybernia)

28. 11. Otrokovice (Otrokovická Beseda)

4. 12. Brno (Sono Centrum)

5. 12. České Budějovice (DK Metropol)