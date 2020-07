Narodil se jako Richard Starkey a od jisté doby by se mu mělo říkat „sire“. Pro miliony příznivců legendární skupiny Beatles ale už napořád zůstane Ringem. Tu přezdívku dostal podle prstenů, jimiž se odjakživa rád zdobí.

Rodák z liverpoolské čtvrti Dingle neměl nejlepší dětství: rodiče se rozvedli a on sám byl jako kluk často nemocný. V šesti letech dokonce skončil v komatu kvůli protrženému slepému střevu. Ve třinácti zase dostal chronický zánět pohrudnice a v péči lékařů pak strávil dlouhé dva roky.

V roce 2018 byl povýšen do šlechtického stavu:

Barman a poslíček

Se zdravotními problémy se Richie, jak mu zamlada říkali, potýkal i v prvních zaměstnáních když dělal poslíčka u Britských drah, barmana v hospodě u přívozu nebo automechanika u firmy Henry Hunt And Sons.

V duchu cimrmanovské poučky „je neduživý, práce ho neuživí“ se Richard alias Ringo rozhodl, že mu nezbývá než prorazit jako muzikant. Než potkal své celoživotní kolegy a přátele George Harrisona, Paula McCartneyho a Johna Lennona, musel si ovšem ještě lecčím projít.

Pod vlivem tehdejší skifflové horečky založil s kamarády mechaniky kapelu Eddie Clayton Skiffle Group. Později se uchytil v ambiciózní formaci Rory Storm & The Hurricanes, s níž začal vystupovat ve vyhlášeném londýnském klubu Cavern. Hurricanes se vypracovali v jednu z nejpopulárnějších skupin v Liverpoolu.

Richie dal v dílně výpověď a pustil se na nejistou dráhu profesionálního hráče. Zpěvák Rory Storm přikázal, že se tenhle nosatý, věčně rozesmátý hubeňour, pohazující do rytmu svou střapatou kšticí, bude představovat jako Ringo Starr. A pak už mu to zůstalo…

Komediant a mistr pěveckých štěků

S ostatními Beatles tehdy ještě Silver Beatles ho osud svedl dohromady roku 1960 v Hamburku, kam obě skupiny v rámci „kulturní výměny“ mezi Anglií a Německem vyrazily na zkušenou. Už tehdy Ringo, George, John a Paul pořídili v hamburských Akustik Studios první nahrávku.

Po návratu na Britské ostrovy se Ringo chvíli jen tak plácal a teprve v srpnu 1962 mu Beatles hodili lano. Přišel k nim jako náhrada za původního bubeníka Petea Besta, mimochodem skvělého. Jenže Ringo se do té party hodil lépe: svým naturelem, vtipem, svou bezstarostností.

A to ani nevěděl, že během let uspěje i jako komediální herec o jeho památných pěveckých štěcích na deskách Beatles nemluvě. Bez Ringa by zkrátka celá ta historie nebyla ani z půlky tak zábavná.