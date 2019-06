Od čtvrtka 4. července do neděle 7. 7. si mohou návštěvníci Festivalparku na hradeckém letišti užít kromě pořádné ná-lože dobré muziky také autogramiády, stand-up comedy, ranní jógu, bazén anebo silent disco zřejmě nejtišší party na světě pro 150 lidí se sluchátky na hlavě.

K hlavním hvězdám letos patří velšští rozhněvaní muži Manic Street Preachers. Ka-pela založená roku 1986 postavila svou image na písních o „odcizení, nudě a zoufalství“. Typická je pro ni sociální angažovanost viz například skladba Virginia State Epileptic Colony z alba Journal For Plague Lovers, která pojednává o nedobrovolné sterilizaci „geneticky nevhodných“ občanů v americkém státě Virginie.

Zmíněnou desku poskládali „The Manics“, jak se skupině přezdívá, z textů svého někdejšího kytaristy Richeyho Edwardse, jenž jednoho dne zmizel beze stopy a dodnes o něm nikdo neví.

Angažovaní punkrockeři Manic Street Preachers mají kontroverzní pověst i kvůli svým radikálně levicovým postojům. Roku 2001 se stali první západní rockovou partou, která vystoupila v Divadle Karla Marxe v kubánské Havaně a to za přítomnosti samotného diktátora Fidela Castra.

O pár let později, kdy při svém vystoupení na trutnovském festivalu vztyčili na pódiu svou typickou velšskou vlajku s rudým drakem, je za to slovy nehledanými vyplísnil přítomný básník Ivan Martin „Magor“ Jirous.

Od metalu k tahačce

Z dalších známých jmen se mohou účastníci festivalu Rock For People těšit na britskou metalcorovou formaci Bring Me The Horizon, švédský heavy metal v podání kapely In Flames a jednu z největších senzací na londýnské taneční scéně projekt Rudimental Live.

Stále populárnější indie-rockeři Franz Ferdinand v Čechách nevystupují poprvé (svou tuzemskou premiéru si odbyli v pražském klubu Roxy). A do známého prostředí přijíždí i skupina Flogging Molly, kombinující punkový přístup s tradiční irskou hudbou. Vloni na podzim tahle rozjívená partička s houslemi, mandolínou a tahací harmonikou doslova zbourala Velký sál Lucerny.

Z českých atrakcí stojí za zmínku premiéra projektu, který svede na jedno festivalové pódium pardubickou kapelu Vypsaná fiXa s renomovaným komorním tělesem Prague Philharmonia (PKF). Na jubilejní ročník akce Rock For People pozvali organizátoři také skupiny Olympic, Lety mimo a Skyline. Znalci zajásají, že se do programu probojovali i legendární úvalská kapela Medvěd 009 anebo swingaři z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kteří hrají pod názvem DiJazzTiva.