OBRAZEM: Rockeři u táboráku. Festival Rock for People je v polovině

Rekordní ročník festivalu Rock for People je v polovině. Desítky tisíc fanoušků si na královéhradeckém letišti ve čtvrtek užily třeba kapely Royal Blood, Boston Manor, Masked Wolf, The Scratch, Skillet, Silverstein, Neck Deep, Led by Lanterns, John Wolfhooker, Enter Shikari, Fire from the Gods nebo Deaf Heart.

