Legendární britský zpěvák vystoupí v pražské O2 areně na začátku července 2024. Zazní jeho největší hity včetně Maggie May či Baby Jane.

Rod Stewart | Foto: se svolením Denise Truscello

Seznam velkých jmen hudebního světa, které v příštím roce vystoupí v České republice, se rozšiřuje. Do pražské O2 areny se po více než osmi letech vrací britský zpěvák Rod Stewart, který sem zavítá v rámci svého turné Global Hits. V Praze se zastaví 3. července příštího roku.

„Jsem upřímně nadšený, že se vrátím a vystoupím pro své skvělé přátele v Praze, kde vám předvedu své největší hity – a samozřejmě nebude chybět ani spousta napínavých překvapení!“ uvedl Rod Stewart.

Stewart patří k nejprodávanějším nejprodávanějších umělců v historii hudebních nahrávek, podle odhadů se po celém světě prodalo 250 milionů desek a singlů. K jeho největším hitům patří písně jako Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane či You Are In My Heart. Na vrcholu se Stewart drží již neuvěřitelných pět desetiletí.

Rod Stewart - Baby Jane:

Jeho charakteristický hlas, styl a autorství písní přesáhly všechny žánry populární hudby, od rocku, folku, soulu, R&B. Je tak jednou z mála hvězd, která se těšila z alb, jež se umisťovala na předních příčkách hitparád po celé desetiletí své kariéry. Získal nespočet nejvyšších ocenění v oboru, mezi nimiž nechybí dvě uvedení do Rock and Rollové síně slávy, cena zakladatelů ASCAP za písňovou tvorbu, autor bestsellerů New York Times, Grammy Living Legend.

V roce 2016 se oficiálně stal Sirem Rodem Stewartem poté, co byl v Buckinghamském paláci pasován na rytíře za své zásluhy v oblasti hudby a charity.