Rolling Stones vtrhli na hudební scénu v roce 1962 jako drsnější protipól k uhlazeným Beatles a postupně si vybudovali pověst jedné z nejslavnějších rock'n'rollových skupin všech dob. Členové obou kapel víceméně pocházeli z odlišných prostředí – dodnes se používá ustálená fráze, že Beatles byli ostří hoši z dělnických rodin, co si hráli na slušňáky, kdežto „Stouni“ byli spořádaní mládenci ze středostavovských rodin, co si hráli na drsňáky.

Kámoši ze základky

Všechno to začalo 7. dubna zmíněného roku 1962, kdy láska k černošskému blues přivedla Micka Jaggera a Keitha Richardse, tehdy působící v kvintetu The Blues Boys, do londýnského Ealing Jazz Clubu. Ti dva se mimochodem znali už ze základní školy, jenže pak se jejich cesty na dlouho rozešly. Skamarádili se až ve vlaku v roce 1961. „Vlezl jsem jednoho rána do vlaku a tam stál Jagger, pod paží čtyři nebo pět desek. Neviděl jsem ho od dob, kdy jsme měli zájem tak akorát o zmrzlinu, v šesti, osmi letech,“ uvedl později Richards.

„Ty desky, co měl pod křídlem, byl Chuck Berry, Little Walter a Muddy Waters,“ nevěřil svým očím budoucí slavný kytarista, sdílející lásku ke stejným muzikantským ikonám jako Jagger. Ten mu vzápětí učinili nabídku společného hraní a na odpověď nemusel dlouho čekat. Tím byly položeny základy jednoho z nejpevnějších hudebních přátelství v historii rock'n'rollu.

Kytarová legenda Pat Metheny: Cvičil jsem až do úmoru, rodiče se o mě báli

Ve vzpomínaném Ealing Jazz Clubu hrála kapela Blues Incorporated Alexise Kornera, s níž pak Jagger a Richards občas jamovali. Šlo nejspíš o první britskou bílou bluesovou formaci, v níž bubnoval Charlie Watts, na kytaru hrál Brian Jones a na piano Ian Stewart.

Nastala klasická hra „škatulata, hejbejte se“ a část hráčů z Blues Incorporated přešla do nově založené partičky, která si tehdy ještě říkala The Rollin' Stones (Charlie Watts se stal jejím členem až v lednu 1963). První koncert se uskutečnil 12. července 1962 v londýnském klubu Marquee. Repertoár tvořily převzaté standardy chicagských r&b muzikantů. V té době byl ovšem hlavní figurou skupiny Brian Jones, který pak v roce 1969 zemřel za nevysněných okolností (nalezli ho mrtvého na dně bazénu u jeho domu v jižní Anglii). Později se v rámci kapely ustanovila skladatelská dvojice Richard-Jagger. Kytarista Ron Wood mezi ně zamířil až v roce 1974.

Zvuková míchačka

Formace předložila publiku syrový rhythm&blues, kytarový plechový zvuk ve stylu oblíbence Bo Diddleyho a křičený Jaggerův vokál.

Jak zaznělo v pořadu České televize Bigbít – o svém prvním koncertu „Stounů“ napsal britský publicista Nick Kent v knize Apatie k ďáblu následující: „Jediné, co si teď v duchu vybavuju, je vibrující a neodolatelná všepohlcující zvuková míchačka – míchačka skutečného buřičství, jak jsem tomu později začal říkat. Bylo to pronikavé a elementární a okamžitě to dohánělo mladé holky do stavu naprosté posedlosti ďáblem. Něco, co bylo dřív v bílé kultuře zakázané, se tu pouštělo z řetězu. Něco, k čemu dochází, když se přírodní kmen zbavuje všech zábran, a co vede k novému, ještě se formujícímu sebeuvědomění. Námi všemi zmítalo něco, co se naprosto vymykalo kontrole, něco jako masové delirium, jakoby se měl za chvíli odehrát nějaký Voodoo obřad za libido bílých adolescentů.“

Zdroj: Youtube

Rolling Stones definovali éru rock’n’rollu v šedesátých letech, o dekádu později s vydáním Sticky Fingers kralovali hudebnímu světu. Poté následoval dekadentní exces Exile On Main St, Jamajkou cinknutý počin Goats Head Soup nebo diskem a punkem ovlivněné album Some Girls. S každou dekádou se „Stouni“ vyvíjeli, zatímco dokázali stále zůstat věrni své nezaměnitelné esenci. Kolo experimentů se symbolicky uzavřelo v roce 2016, kdy kapela vydala desku Blues & Lonesome, kterou se vrátila ke kořenům blues.

Drogy, hádky a palma

Kromě hitů jako jsou (I Can´t Get No) Satisfaction či Paint It Black skupinu proslavily i četné skandály včetně oplétaček se zákonem kvůli drogám či osobní hádky. Došlo také na kuriózní situace – to když například pověstný rebel Keith Richards přiznal, že v roce 2006 nespadl z kokosové palmy, jak se psalo. Ve skutečnosti si prý zranění hlavy přivodil pádem z malého stromečku na ostrově Fidži. „Kdyby jste ten stromeček viděli, tak byste si mysleli, že je to vtip. Opravdu to nebyla kokosová palma. Fidži má také jiné stromečky než palmy. A tenhle byl opravdu malinký,“ řekl kytarista deníku The Sun.

Exkluzivní rozhovor se skupinou Lucie: Čtyři pravdy stačí, drahoušku

Nicméně kvůli této události musela kapela odložit evropskou část světové Bigger Bang Tour, protože Richards se musel podrobit operaci. Plánovaný brněnský koncert se tak uskutečnil až o rok později.

Celkem „Stouni“ vystoupili na našem území šestkrát – poprvé to bylo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze v rámci evropského turné Urban Jungle, které propagovalo album Steel Wheels. Management skupiny údajně s uspořádáním koncertu, jenž se konal pod patronací choti československého prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle, uspěl až po osmiletém snažení. V éře komunismu byli totiž Rolling Stones symbolem protispolečenského - a tudíž zakázaného - destruktivního kapitalistického rocku.

Zdroj: Youtube

„Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy,“ zval fanoušky roztomilou češtinou na koncert zpěvák skupiny v oficiálním klipu. Na černooranžových plakátech s typickým vyplazeným jazykem zase nechyběl slogan Tanks Are Rolling Out, The Stones Are Rolling In (Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí).

Další návštěvy se odehrály 5. srpna 1995 opět na strahovském stadionu, 22. srpna 1998 ve Sportovní hale ČSTV, 27. července 2003 na Letenské pláni a konečně 4. července 2018 na letišti v pražských Letňanech. Někteří tvrdí, že to bylo vzhledem k věku členů skupiny pravděpodobně naposled.

Turné Sixty

Ale kdo ví. Rollins Stones jsou tu stále. Namísto loni zemřelého bubeníka Charlieho Wattse angažovali na obnovené turné a příznačným názvem Sixty Američana Steva Jordana, který dlouhodobě spolupracuje s Keithem Richardsem. Letos v květnu navíc vydali na albu Live At The El Mocambo záznam tajného koncertu z roku 1977, který se uskutečnil v torontském klubu pouze pro tři stovky lidí. Fanouškům se tak nabízí unikátní poslech setu, který nikdy předtím nezazněl, protože pouze čtyři kousky z vystoupení si pak našly cestu na album Love You Live z roku 1977.

Hvězda zvláštní krásy. Barbra Streisandová slaví osmdesáté narozeniny

Ještě předtím, v roce 2020, přišli „Stouni“ se singlem Living in A Ghost Town, který společně napsali opět Jagger s Richardsem. „Už před karanténou jsme nahrávali ve studiu nový materiál a našli jsme jednu skladbu, která skvěle rezonuje se současnou situací. S Keithem jsme se proto rozhodli, že jí vydáme hned,“ uvedl na adresu singlu na rytíře pasovaný zpěvák Mick Jagger, který se svými soukmenovci dosáhl během dlouhé hudební éry mnohých poct.

Například časopis Rolling Stone je v letech 2004 a 2011 zařadil na čtvrté místo v seznamu 100 největších umělců všech dob.