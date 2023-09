Nové album skupiny Rolling Stones Hackney Diamonds vyjde 20. října a bude na něm 12 skladeb. Trojice členů legendární britské kapely to dnes prozradila v rozhovoru s americkým moderátorem Jimmym Fallonem. Na nahrávce, kterou londýnská skupina vydá po sedmi letech tvůrčí pauzy, se představí i popová hvězda Lady Gaga či bývalí členové Stones, baskytarista Bill Wyman a zesnulý bubeník Charlie Watts.

„Většinu času jsme byli na turné. A byli jsme tak trochu líní. Tak jsme se rozhodli dát si závazný termín,“ popsal frontman Mick Jagger, jak se kapela po dlouhé nahrávací odmlce dostala do studia. Písně podle něj spolu s kytaristy Keithem Richardsem a Ronniem Woodem nahráli a namíchali od Vánoc do února. Album produkoval Andrew Watt.

Rolling Stones představili nové album:

Kapela krátce po rozhovoru představila video k první písní alba Angry (Rozzlobený), v němž hraje hlavní roli herečka Sydney Sweeneyová. Jagger prohlásil, že je spolu s Richardsem nejprve napadlo, že motiv naštvanosti bude ve všech písních alba.

Pak však změnili názor. „Druhý nápad bylo nedělat všechny písně o rozzlobenosti, ale udělat je trochu eklektičtější. Mít tam pár milostných písní, balad, nějaké country věci. Takže je to směs,“ řekl osmdesátiletý zpěvák Rolling Stones.

Nový singl Rolling Stones má název Angry:

Dvě z písní, Live by the Sword a Mess it up vznikly před smrtí bubeníka Wattse v roce 2019. Ve skladbě Sweet Sounds of Heaven zase hostuje Lady Gaga.

Hackney Diamonds bude 31. studiovým albem skupiny, která svou první desku vydala v roce 1964. Dosud poslední nahrávku Blue & Lonesome obsahující bluesové coververze vydala v roce 2016.

Jagger dnes objasnil název nové desky. „To je jako když vám v sobotu večer v Hackney někdo rozbije okno u auta,“ řekl o slangovém výrazu v titulu alba. Podle Richardse chtěla kapela využitím jména londýnské čtvrti dát také najevo, že z britské metropole pochází.