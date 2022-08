Písničky z novinky vznikly z velké části v covidovém období, kdy hudebníci z Kamelotu museli odpískat turné k předchozí desce Země tvých dlaní. „Říkal jsem si – nic, budu si doma tvořit. Vloni v listopadu jsem měl hotových šest sedm písniček, ty zbývající jsem dopisoval letos. Ale ne proto, že bych chtěl za každou cenu skládat. Prostě to přišlo a najednou jsem měl v březnu hotovo. Nabízelo se, abychom ty písničky vydali na desce, už jen z důvodu, že Kamelot letos slaví čtyřicet let. A to už je nějaké číslo,“ vypráví Roman Horký.

Jste „chrlič“, když si uvědomíme, kolik písniček jste napsal na desky, které Kamelot vydal. Vždy si navíc necháváte záležet na textu. Co je u vás při tvoření první?

Kytarový rif. Pak si řeknu, že by se k němu třeba hodil tento příběh, toto téma. Kolem nás jsou jich samozřejmě tisíce. V textech nechci sklouzávat ke klišé, protože pro mě je text osmdesát procent úspěchu písně. Navíc si myslím, že když má člověk téměř šedesát, já je budu mít za rok a půl, tak musí psát dobré věci, pokud možno s nějakým poselstvím. Nemůže ven pustit špatnou píseň. A možná právě tím, že se snažím dělat dobré písně, na nás lidé pořád chodí a na koncertech máme pokaždé plno.

Jde vám to snadno?

Nechci se rouhat, ale ano. Pro mě je text radost a mělo by to tak být vždycky. Člověk by měl brát jako velkou poctu, že mu „nejvyšší náčelník“ dopřál ten dar něco složit, něco nenapodobitelné, něco, co tady ještě nebylo. Velice si toho vážím, troufám si tvrdit, že ty písničky ani nepíšu sám, i když u toho ve skutečnosti sám jsem. Člověk prostě musí umět naslouchat, napojit se na vyšší sféru a potom to může přijít. Ale taky nemusí.

Jako první singl z desky Spasitel jste zvolili píseň Hvar…

Z jednoduchého důvodu - hodí se k létu. Je to píseň, která má formu vyprávěné básně. Mezi těmi dvanácti skladbami jich ale jako singlových vidím mnohem víc – třeba Oči mého otce, Zlato nebo i Lesní Jakubov. To je písnička, která nemá žádný refrén, zase jde v podstatě o básnicky psaný text. I když ten refrén tam vlastně je, ale jenom v melodii, ne v textu. A v rádiích dnes mají určitá kritéria, že text by se měl v písničce pětkrát, možná i desetkrát opakovat, ale to mě nebaví.

Píseň Lesní Jakubov je o muži, který pro vás tento tichý kout na Vysočině objevil. O koho jde?

O skvělého chlapíka, básníka Josefa Suchého. Na jeho dílo jsem narazil v roce 1999, když jsem si na chalupě v Mohelně prohlížel maminčinu knihovnu. Vytáhl jsem z ní knihu s názvem Dům u jitřního proutí, je to vlastně lyrická vzpomínková próza z autorova dětství, a po jejím přečtení jsem si uvědomil ten nádherný slovosled a jazyk. Rozhodl jsem se, že mistra Suchého vyhledám – rozjel jsem se do jeho rodného Lesního Jakubova, které je od Mohelna jen kousek. Ve statku, kde dřív bydlel, jsem našel jeho synovce, který mě za ním poslal do Brna. Dal mi číslo na Josífkovu ženu Elišku, které jsem hned zavolal. Řekl jsem jí, že tvorba jejího manžela mě velmi oslovila, a ona mě pozvala na návštěvu. Bylo to krásné, pořád jsme si měli o čem povídat. Začali jsme se scházet častěji, někdy jsem ho autem vozil do krajiny jeho dětství… Bylo to pro mě osudové setkání. Josef Suchý mě zasvětil do tajů poezie, inspiroval mě do mého dalšího textařského úsilí.

Líbí se mi i zmíněná písnička Zlato, do které jste si přizval hosty…

Jsou jimi country legenda Petr Kocman, nejslavnější slovenský countryman Allan Mikušek a poslední zpívající „greenhorn“ Tomáš Linka. Tématicky jde v té písni o rok 1848, kdy v Kalifornii vypukla zlatá horečka. Popisuju v ní strastiplnou pouť čtyř kluků, kteří jdou odněkud z Nevady hledat zlato. Pointa ale je, že když jsem si z různých periodik zjišťoval informace o zlaté horečce, zjistil jsem, že nejbohatší mezi všemi byli hrobaři. Měli dost práce, protože úmrtnost tam byla strašně vysoká - taky v poslední sloce zpívám, že „nejbohatší hrobař čeká na to, až dá nám víko na rakev“. Stejně ale pořád věříme tomu, že to zlato najdeme a že se budeme mít lépe… K napsání té písničky mě inspiroval syn Maxík, který rád sbírá kameny a zlato, je to takový malý archeolog.

S Ilonou Csákovou jste nazpíval píseň V dlouhém zatmění, z níž se stal protestsong. Jak to přišlo?

V dlouhém zatmění je nejstarší píseň z alba Spasitel, máme k ní i videoklip. Napsal jsem ji, protože se spoustou věcí u nás nesouhlasím. Jako rodina jsme to v období covidu ustáli, nenechali jsme se naočkovat, šli jsme zase proti proudu. Řídím se totiž vlastním instinktem, neposlouchám názory odborníků, můj kompas je moje srdce. Tou písní jsem prostě vyjádřil svůj názor, Ilona ho má stejný, a tak jsem to dali dohromady. S Ilonou jsme mimochodem kamarádi už léta, seznámil jsem ji s mým kamarádem, jehož pojala za muže. Vlastně ji považuju za mladší sestru.

S Kamelotem jste svázaný po celou dobu jeho čtyřicetiletého trvání. Na která období či úspěchy vzpomínáte nejvíc?

Čtyřicet let dělám hudbu, pětatřicet let se tím živím. Za tu dobu jsme získali patnáct zlatých a tři platinové desky, prodali jsme statisíce alb, a to není málo. Nejdůležitější je, že někteří lidé se mnou jdou po celou tu dobu, člověk taky bohužel o spoustu z nich přišel… Když si tohle všechno uvědomím, zjistím, že těch čtyřicet let jsem prožil dobře. Nemůžu ničeho litovat. Všechno jsem dělal naplno a obětoval tomu vše, i když to někdy nešlo. A potom se stalo, že po všech písničkách, které jsem vypustil do světa, vznikla skladba Zachraňte koně, jež dala i název albu z roku 1990. Kdybych ji nenapsal, tak dnes sedím doma a hraju si pro sebe nebo pár kamarádů. Díky ní jsem se vlastně začal věnovat muzice na profesionální úrovni. Tehdy to ještě nehrála rádia, ale lidi si ji opisovali do cancáků, zpěvníků, takže ji vytáhli do širokého povědomí zespodu. Upřímně, myslím si, že jsem stvořil lepší fláky, ale Zachraňte koně to všechno nakopla.

Nikdy na vzniku písní s nikým nekooperujete?

Ne. Můj názor je, že písničku nemůžou psát tři lidé, protože každý přemýšlí jinak, má jiné životní zkušenosti, slovosled a tak dále, takže to pak nemůže dohromady fungovat. Vím, že tímto způsobem dnes tvoří spousta mladých hudebníků, ale popravdě řečeno tomu nerozumím. V Kamelotu nikdo jiný neměl ambice autorsky se zapojovat, a to je dobře. Všem nám to tak vyhovuje.