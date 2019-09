Minulé ročníky Romské pouti se konaly na Svatém Kopečku, z důvodu rekonstrukce tamní baziliky a jejího okolí byl letos kulturní program přesunut do proluky Muzea umění Olomouc.

Největším lákadlem zábavného programu zejména pro mladé publikum se stal koncert Jana Bendiga, účastníka pěvecké soutěže SuperStar. Nadšené fanynky hlasitě zpívaly i tleskaly, poté žadonily o fotku, toužily po polibku a rozhodně nechtěly nechat zpěváka odejít.

„Úžasné publikum, moc jsem si to užil. Autogramy, sefíčka…připadám si jako nějaký politik,“ svěřil se Deníku talentovaný pětadvacátník.

Můj Bůh

Mladí kluci a holky na pódiu také soutěžili v tradičním romském tanci. Během celého odpoledne byl připraven doprovodný program pro děti, nechybělo ani občerstvení.

„Romské pouti 2019 se zúčastnilo okolo tisícovky lidí. Vše proběhlo v klidu, vyšlo i počasí. Ten přesun ze Svatého Kopečku do centra města událost oživil, příští rok možná zvolíme stejnou variantu,“ shrnula za organizátory vedoucí Střediska pro rodiny a děti Petra Pavlíčková.

Tématem 21. ročníku Romské pouti byl Můj Bůh. Program připravili dobrovolníci z olomoucké charity.

Po pěším přesunu od katedrály svatého Václava přes Biskupské náměstí se procesí zúčastnilo mše svaté v kostele Panny Marie Sněžné. Celebroval ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu se salesiánským knězem Jiřím Cahou.

„Nesetkáváme se jen my lidé, ale hlavně jdeme na návštěvu k našemu Pánu. Významnější setkání už ani není možné,“ zdůraznil ředitel Charity Olomouc Petr Prinz duchovní význam akce.

Obrazy z historie Romů pro dětský domov



Mají vlastní abecedu, jejich jazyk se vyučuje na univerzitě, píšou knihy, točí filmy. Interiér Dětského domova Olomouc od soboty zdobí šest obrazů přibližujících historii, tradici a další zajímavosti o Romech. Řediteli zařízení Daliborovi Křepskému je na tradiční Romské pouti předal účastník pěvecké soutěže SuperStar Jan Bendig.



Obrazy o velikosti 70x100 centimetrů jsou výsledkem práce společnosti Cesta do školy.







„Snažíme se formou nástěnného školního obrazu, který je historicky zakořeněn jako didaktická pomůcka, vytvořit pro děti i rodiče pozitivní klima v prostředí, ve kterém se učí a žijí, a povzbudit je tak v jejich sebevědomí i motivaci ke studiu,“ vysvětlila zakladatelka Cesty do školy s.r.o. Zuzana Vavřínová.



Umělecké výtvory dosud prodávala do škol, nyní by je chtěla zadarmo, respektive charitativní formou rozdávat dětským domovům. Olomoucký je první.



„Mile mě to překvapilo. I počet lidí na Romské pouti, účast byla famózní,“ neskrýval radost ředitel olomouckého domova Dalibor Křepský.