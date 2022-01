Díky atraktivnímu vzhledu, silným hlasům a také vlivem skladatelské a producentské pomoci Phila Spectora se uskupení Ronettes stalo jednou z nejvýznamnějších dívčích skupin, napsala agentura AP. V Británii Ronettes koncertovaly s Rolling Stones a spřátelily se s Beatles.

R.I.P. Ronnie Spector, August 10, 1943 – January 12, 2022. Here she is singing "Be My Baby" with the Ronettes in 1965. pic.twitter.com/rnfTKfSVKx