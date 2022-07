Poznáte podle ohlasů publika, jestli hrajete v Čechách nebo na Slovensku? Dneska už je to víceméně nerozeznatelné. Lidi, kteří přijdou na koncert, většinou zpívají naše písničky od A až do Z, takže zpívá celé auditorium. Rozdílné publikum vnímáme spíš podle toho, o jakou akci se jedná, jestli hrajeme na festivalu, nebo máme vlastní koncert, anebo nějakou firemní akci. Tam jsou rozdíly znát.

Loni jste oslavili 25. výročí od založení kapely. Kolikrát za to čtvrtstoletí jste to chtěli zabalit?

Ani jednou. Proč bychom měli chtít zabalit něco, po čem jsme tak náramně toužili?!

Přežili jste i pandemii covidu. Nemáte strach z toho, že se zase vrátí?

Ne. Polovička kapely má i jiné aktivity, učíme, podnikáme, takže každý může sám za sebe rozlišit své osobní riziko… Spíš si myslím, že období korony přineslo nové příležitosti a trochu pročistilo hudební trh.

Co za dobu existence kapely považujete za nejdůležitější milník?

Každý jednotlivý výstup je milníkem, který vás posouvá dál. Neexistuje jedna jediná věc, která kapelu No Name umocnila, nebo definitivně dostala do první ligy. Je toho mnoho a určitě platí, že čas neoklamete. Od začátku je to pro nás běh na dlouhou trať! A jsem si jistý, že takhle to má být. Jestliže má vzniknout něco poctivého a trvanlivého, musí trvat dlouho, než to nabere na obrátkách.

Udělali byste něco jinak, kdyby to šlo?

Nevím o ničem. Je to i tím, mám šťastnou povahu. Jestli se u nás stalo něco divného nebo neefektivního, okamžitě na to zapomenu. Proč držet v hlavě věci, které nejsou pozitivní.

Muzikanti s věkem zrají. Třeba Petr Janda z Olympiku tvrdí, že jim to spolu hraje čím dál tím lépe. Je to i váš případ?

Souhlasím. Hrajeme spolu, protože chceme… Nedávno jsme se potkali s další generací výborných muzikantů z kapely Mirai, kteří nám pěkně polichotili. Cituji: „Co může být víc, než hrát spolu s přáteli vlastní muziku už 25 let…“

Jistě sledujete československou hudební scénu. Koho na ní v současnosti považujete za špičku?

Fandím právě kapele Mirai. Dřou, jsou talentovaní a mám radost, že jsou úspěšní. Tak to má být!!!

Co máte v plánu po festivalovém létu? Bude i nějaké nové album?

Tvoříme průběžně, tak aby nás to nezatěžovalo. Právě naopak, k muzice stále přistupujeme jako k milence… Něco chystáme na podzim, ale počkejte si. Určitě se to od nás včas dozvíte.