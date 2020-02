Luboš hraje na banjo, Pavel na kytaru a Pepa na housle. Dohromady tito sympatičtí sourozenci spolu se svým kamarádem, baskytaristou Pavlem Peroutkou tvoří ojedinělou bluegrassovou skupinu Malina Brothers.

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ. Zleva: Pavel a Luboš Malinovi, Pavel Peroutka a Josef Malina. | Foto: BrainZone

Na české hudební scéně jsou pojmem. Letos slaví Malina Brothers deset let existence a nedá se říci, že by troškařili. Posuďte sami: k filmovému dokumentu Kluci od Metuje přidali živé DVD a CD 10 let na cestě, které je záznamem z vyprodaného Sono Centra v Brně.