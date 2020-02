Pro své jarní turné vymyslela kapela vskutku netradiční koncept. „Na jarních Rockových stužkovácích dostane každý fanoušek u vstupu stužku na připnutí a v O2 areně na Roc- kové maturitě velkou šerpu. Jako správný Rockový maturant. No, a protože se po koncertech s lidmi rádi fotíme, ale se všemi bychom to v O2 areně nedali, sejdeme se alespoň s těmi, kteří budou mít stužku i šerpu,“ říká v rozhovoru zpěvák Rybiček Kuba Ryba.

Pro jarní koncerty jste si připravili novinku singl Muži, který volně navazuje na hit Ženy. Jak vznikal?

Přispěla k tomu náhoda. Měli jsme natáčet medailonek pro jednu televizi a chtěli tam po nás, abychom v něm ukázali, jak se ve zkušebně učíme nějakou naši novou věc. Jelikož dělat něco, co není pravda, nás moc nebaví, tak jsem večer předtím složil písničku Muži. Vlastně jen proto, aby mohly vzniknout autentické záběry. Když si pak novou pís- ničku během druhého refrénu zpíval už skoro celý štáb oné televize, došlo nám, že by lidi mohla bavit. A rozhodli jsme se z ní udělat náš další singl.

Na turné dáváte příležitost začínajícím skupinám. Vybrat z těch 178 přihlášených, co si s vámi chtěly zahrát, muselo být těžké.

Byli jsme překvapeni, kolik jich projevilo o tuto naši vý- zvu zájem A ještě víc se nám líbilo, kolik jich fakt stojí za to. Všechny kapely jsme si poslechli a dali jim nějaké body. Náš výběr doplnili o dvě skupiny lidé na Facebooku, kteří měli či mají zakoupenou vstupenku na konkrétní koncert. Takže o vítězi hlasovali ti, co skutečně dorazí, což nám přijde vůči všem nejvíc fér.

Nakolik speciální bude váš podzimní koncert v O2 areně?

Na O2 arenu se moc těšíme. V podstatě tam bude všechno jinak než na jakémkoli vystoupení, které jsme zatím odehráli. Budeme mít speciální playlist, pódiovou show, pyrotechniku a mraky dalších věcí. Diváci budou mít úplně jiný zážitek. Můžeme slíbit, že to bude rock’n’roll, obrovská jízda a pravda.

Jakých pro vás bylo těch téměř osmnáct uplynulých let?

K nějakému bilancovaní bych se uchyloval, až budeme s kapelou slavit třicet čtyřicet let, to bude mít smysl. Teď je jí osmnáct, což je na tu maturitu, ale ne na paměti. Musím ale říct, že rádi vzpomínáme na všechno. Vše, co se nám za tu dobu stalo, bylo vždy z nějakého důvodu správně.