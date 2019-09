Ke spolupráci pozval Janek Ledecký Ivana Hlase už několikrát. A on do toho pokaždé šel, ačkoli to podle jeho slov často znělo šíleně. „Tohle znělo taky šíleně, takže jsem se vůbec nerozmýšlel a řekl jsem Jankovi, že ano, že se k němu rád připojím. Známe se natolik dobře, že vím, že je to pak velká pohoda,“ říká Ivan Hlas na adresu dlouholetého přítele a souputníka.

Seznámili se v době, kdy Ledecký začínal s rockovou muzikou. „Za všechno může můj kamarád Pavel Kučera, s nímž jsem ve svém bluesovém období hrál po hospodách věci od Dylana a Rolling Stones,“ vypráví Ledecký. „Jednou, letos je tomu čtyřicet let, což je teda strašné, mě coby Žižkováka přitáhl na Hanspaulku do hospody Houtyš. U jednoho stolu tam seděli Ondra Hejma, bráchové Tesaříci, Bluesberry, Kraus- berry a právě Ivan Hlas. Bylo to pro mě jako zjevení, protože jsem do té doby netušil, že muzika, která mě nejvíc bavila, se dá senzačně dělat v češtině.“

Pokleslé Malagelo

První z Hlasových písní, kterou se Ledecký naučil, je Malagelo. „Těším se, že ji teď Ivan po letech vystřihne se symfonickým orchestrem. Já si stoupnu do sekce k vokalistkám a budu zpívat s nimi,“ směje se hitmaker.

„Janek si z mého repertoáru vybral ty nejpokleslejší kusy. Ale to nevadí těším se, až zaznějí v nezvyklých úpravách. Bude to krása, něco výjimečného. S tak velkým obsazením, to znamená za zády s orchestrem a navíc ještě v doprovodu Jankovy kapely, jsem hrál v životě jen párkrát. Můžeme čekat celkovou harmonii. A tu mám vážně rád,“ říká Ivan Hlas.

Speciální aranže Ledeckého písní připravuje jeho bubeník Hanz Sedlář, který se ujme i role dirigenta. „Doufám, že Janek, Ivan i posluchači budou s mými aranžemi pro toto turné spokojeni. Věřím, že si to maximálně užijeme a zároveň si uvědomuju, že to bude pěkný adrenalin,“ uvádí Sedlář, multiinstrumentalista, který v červenci vydal album klavírních improvizací My Hands Belong to You.

„Od začátku jsem chtěl, aby Jankovy skladby zněly v mých aranžích jinak, aby třeba lidé na první dobrou nevěděli, o kterou právě jde. Ale neděste se, pořád jsou to ony. Mohl jsem si to dovolit jen u těch nejznámějších písní. Super to bylo v tom, že mi Janek nechal absolutně volnou ruku, že mi důvěřoval, čehož si velice cením,“ doplňuje Sedlář.

Rudolfinum je jen jedno

Hudebníky čeká při Symphonic tour 2019 celkem pět koncertů - po úvodním v Ostravě budou následovat vystoupení ve Zlíně, v Praze, v Hradci Králové a v Brně. V tom kterém městě je doprovodí místní filharmonie (s výjimkou Prahy, kde budou mít za zády Filharmonii Hradec Králové).

„Je to z jednoduchého důvodu s hradeckou filharmonií máme šanci náš program pořádně secvičit, budeme se ostatně připravovat i na vystoupení v jejich městě, takže toho využijeme. Jsem rád, že vyšli vstříc naší nabídce zahrát si s námi i v pražském Rudolfinu, protože to je jenom jedno. Musíme tam být perfektně připraveni,“ vysvětluje Ledecký.

Dohromady při koncertech zazní téměř dvacet Ledeckého písniček (Právě teď, Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám, Všechno bude fajn či Všichni dobří andělé) včetně čtyř pecek z muzikálů Hamlet, Galileo a Iago. Z tvorby Ivana Hlase se lze těšit na už zmíněné Malagelo a dále skladby Na kolena a Havrani.

„Větší část koncertu budu sedět v šatně,“ konstatuje Ivan Hlas. „Ale já ti klidně můžu někam dopsat třeba triangl,“ nabízí mu Janek Ledecký. „To ne, ještě bych se netrefil a byla by ostuda. Ale jinak rád posloužím dobré věci,“ usmívá se písničkář.

Pocta za Šakalí léta

Před pár dny se mu dostalo uznání, když na festivalu Soundtrack Poděbrady převzal cenu za hudbu k filmu Jana Hřebejka Šakalí léta.

„Velmi mě to potěšilo. Při té příležitosti jsem si uvědomil, že před sedmadvaceti lety, kdy ten snímek vznikl, se stalo něco zajímavého kolikrát mě až překvapilo, co jsem napsal. Úplně nejhezčí bylo setkání s lidmi, kteří ve filmu účinkovali. Bylo to nostalgické vzpomínání,“ říká Ivan Hlas.

Radost má i z jevištních Šakalích let, jak je nedávno nastudovalo pražské Divadlo Na Fidlovačce. „Viděl jsem je v několika divadelních zpracováních. Všechny spojovalo zaujetí a čerstvá energie, s jakými je herci nastudovali. Po premiéře následoval nádherný mejdan, jak to bývalo dřív a jak to mám rád,“ pravil Hlas.

„No jo, staré dobré časy, taky na ně rád vzpomínám. I proto jsem své nedávné Akustické turné zasadil do hospodských kulis Baru Svět, v němž jsou otřískané žide, funkční pípa, holky zpívají a přitom roznášejí pivo… Je mi v tom prostředí dobře,“ říká Janek Ledecký.

„V těch hospodách to bývalo o lidech, kteří si sami sebe vybrali, což bylo důležité. Úplně cizí mezi ně prostě nezapadli. Pamatuju si, že jsem třeba v noci udělal písničku a druhý den se už hrála. Když nikoho nebavila, hned se vyhodila. Nedávno jsme o tom mluvili s pány ze vzpomínané Houtyše, že bychom tam ještě mohli probrat koše a možná bychom pár dobrých věcí našli. Hlavně šlo ale o to, že se hrálo, tvořilo a pak to mělo přesah. V hospodách jsem vyrostl, miluju je. Hraní v nich je pro mě nejvíc,“ dodal Ivan Hlas.

Koncerty

18. 9. Ostrava, GONG (Janáčkova filharmonie Ostrava)



15. 10. Zlín, Kongresové centrum (Filharmonie Bohuslava Martinů)



29. 10. Praha, Rudolfinum (Filharmonie Hradec Králové)



4. 11. Hradec Králové, FHK (Filharmonie Hradec Králové)



7. 11. Brno, Janáčkovo divadlo (Czech Virtuosi)