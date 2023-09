Sagvan Tofi si popularitu užil velmi brzy. V 80. letech na diskotékách letěl třeba jeho hit Dávej, ber ze snímku Kamarád do deště. Problémový žák, filmová a hudební hvězda, král večírků, podnikatel, autor a producent úspěšných muzikálů i milující partner a otec, tak by se daly ve stručnosti shrnout etapy jeho života.

Narodil se 7. září 1964. Jeho otec byl irácký Kurd, maminka Češka. Zpočátku vyrůstal v Iráku, ale rodiče se rozvedli, když mu bylo šest, a tak nastoupil do školy už u nás. Vzhledem k tomu, že Tofi byl temperamentní dítě, jeho studium se neobešlo bez problémů. Dvojku z chování měl už v první třídě a hrozilo mu, že bude muset přestoupit do zvláštní školy.

Ale maminka se za syna prala, a tak se základním vzděláním protloukl, ačkoliv musel vzdělávací ústav často měnit. „Divokou krev asi nemám po iráckém otci, ale spíš po matce, která je z Třebíče,“ prohlásil Tofi nedávno v Českém rozhlase.

Od hokeje k herectví

Ještě v šestnácti letech byl talentovaným hokejistou. Jeho nevlastní otec, kriminalista Miloslav Dočekal, ho ale díky známosti s hercem Jiřím Kodetem přivedl k herectví. Lekce dramatické výchovy pak Sagvanovi dávala Kodetova maminka Jiřina Steimarová. Díky ní se dostal na hereckou konzervatoř.

První zkušenost s natáčením získal talentovaný mladík v nepříliš známé komedii Od vraždy jenom krok ke lži. Rok na to si ho ale režisér Jaroslav Soukup vyhlédl pro roli Cyrila ve filmu Vítr v kapse (1983) a Tofi se stal doslova přes noc hvězdou. „Užil jsem si první slávu a horečku z ní. Bylo dobré, že jsem si to odbyl už v mládí,“ komentoval Tofi.

Při natáčení Soukupova snímku se poprvé setkal se zkušenějším a v té době už známým Lukášem Vaculíkem, se kterým studovali stejnou školu, aniž by o sobě věděli. Stali se z nich kamarádi a spolu si pak zahráli ještě ve dvou filmech (Kamarád do deště a Kamarád do deště II: Příběh z Brooklynu).„Když jsem měl v životě nějaké problémy, Lukáš mě vždycky podržel. Jsme pořád kamarádi do deště,“ svěřil se Tofi.

Film Vítr v kapse byl pro začínajícího herce opravdu osudový. Při jeho natáčení se totiž seznámil s Michalem Davidem a brzy na to natočil první písničku, se kterou vyhrál v hudebním žebříčku Hitšarády. To bylo v roce 1986 a onou písničkou byl hit Večírek, ke kterému si Tofi sám napsal text a natočil videoklip. „Stal se ze mne zpívající herec a potom zpěvák,“ řekl k tomu.

S Michalem Davidem se pak Tofi potkával i jako zpěvák Kroků Františka Janečka a David pro něj skládal písničky. Poté, co David z Kroků odešel, stal se Tofi pravidelným hostem na jeho koncertech.

Kamarád do deště

Hitem se stal i další Soukupův film Kamarád do deště (1988), jehož hlavní role byly napsány přímo pro známou dvojku Vaculík – Tofi. V roce, kdy Tofimu vyšla první deska nazvaná Večírek, podpořil svou popularitu i titulní písní filmu Dávej, ber, která se stala diskotékovým hitem.

Pokračování filmu Kamarád do deště II: Příběh z Brooklynu, bylo na delší dobu Tofiho labutí písní v českém šoubyznysu. Podle svého scénáře natočil ještě několik videoklipů k písním Janka Ledeckého nebo Michala Penka a vymyslel i pár reklam. V devadesátých letech se ale ze šoubyznysu postupně vytratil, i když se o něm díky vztahům se Simonou Krainovou a Darou Rolins často psalo v bulvárním tisku, a věnoval se hlavně podnikání.

Po letech pak přišla nabídka, aby napsal libreto k muzikálu Děti ráje, sestaveném z osmdesátkových hitů Michala Davida, který i produkoval. (Od roku 2009 se muzikál hrál v Praze, pak v Brně a opět by měl být k vidění letos na podzim v Kongresovém centru Praha.) Ačkoli se divadlu dlouho vyhýbal, nakonec se v Dětech ráje sešel na jevišti i s kamarádem Lukášem Vaculíkem. Tofi je také autorem libreta muzikálu Čas růží, v němž zní slavné písně Karla Gotta a který má od roku 2017 v repertoáru Hudební divadlo Karlín.

Vlastní nové písně Tofi podle svých slov nechystá. Jak sám říká, stačí mu účinkování v muzikálech. Dál ovšem sní sen o vlastním filmu. Ten se mu zatím nesplnil, i když scénář už má nějaký čas v šuplíku.

Co se týče soukromého života, známý bouřlivák a stálice večírků už se uklidnil a žije spokojeným rodinným životem. Ženatý sice není, ale s partnerkou vychovává třináctiletou dceru Satine. „Nesnáším oslavy, proto jsem se nikdy neoženil,“ vysvětluje na závěr.

Výběr z největších hitů

Večírek (1986):

Dávej, ber (1988):

Malíř (1988):

Zůstaňme věrní (1988):

Král průšvihů (1989):

Tulák (1991):

Ještě víc mě chtěj (1992):

Typický znak

Na začátku kariéry byla typickým znakem diskotékové hvězdy hustá hříva delších vlasů. Tofi, který ví, jaké to je stát na přehlídkovém molu, se později vždy držel módních trendů a fanoušci oceňují jeho stylové outfity.



První šlágr

„Touhy prchavý jsou, sny nám do očí lžou. Touhy prchavý jsou, jak stín za tebou jdou…“ Tak zní refrén prvního velkého hitu Sagvana Tofiho. Píseň s názvem Večírek, k němuž si Tofi sám napsal text, dala jméno i zpěvákovu prvnímu albu.



Nejsledovanější video na YouTube

Nejsledovanějším příspěvkem na YouTube je videoklip k Tofiho písni Dávej, ber, ve kterém si zahrál i jeho „kamarád do deště“ Lukáš Vaculík. Text hitu napsal Eduard Pergner. Video má deset milionů zhlédnutí.



Zrod podnikatele

V době, kdy byl mimo šoubyznys, zkoušel Tofi se společníkem obchodovat s diamanty. Později měli v plánu vyrábět limonádu a prodávali internetové domény. Jeho obchodní partner musel kvůli problémům se zákonem s podnikáním skončit.



Citát

„Když mi bylo sedmnáct let, natočil jsem svůj první film Vítr v kapse a stala se ze mne v hvězda. Je to skvělý a slastný pocit, ale má to i své záporné stránky. Zloba a závist některých lidí mě dokázala ranit.“



Co možná nevíte

Song Dávej, ber pro Tofiho složil Jan Baláž z legendární slovenské skupiny Elán, proto je rockovější než většina ostatních zpěvákových skladeb. Písnička se natáčela v Bratislavě ve studiu Vaša Patejdla, který v ní hraje na klávesy.