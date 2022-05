Kromě megahitu Hiroshima během hodinového koncertu zpěvačky nechyběly nejznámější songy jako Everlasting Love, In the Heat of the Night nebo Maria Magdalena.

VIDEO: Koncert Sandry u olomoucké Šantovky, 19. května 2022

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Věkový průměr publika?

„Věkový průměr publika? Padesát? To přeháním! Čtyřicet. Sandra je úžasná a na šedesát nevypadá a zpívá báječně. Vrací mě zpátky do mých nejkrásnějších let. Úplně cítím, jak tady mládnu,“ smála se padesátnice Iveta.

Legenda popu oslavila 18. května šedesátiny a v Olomouci ji čekaly gratulace. Sandra naposledy vystoupila v Česku před třemi lety. „Další plánované koncerty byly buď vlivem covidové pandemie zrušeny nebo odloženy na další roky," uvedl ředitel pořádajícího Divadla na Šantovce Petr Hlávka.

Diskopříběh na nažhavení

Na olomoucké retropárty roku se postaral o rozjezd i velké finále popový zpěvák a producent Michal David. Fanoušky potěšil hity z Diskopříběhu, který měl v kinech premiéru před 35 lety. Na playlistu českého hitmakera nechyběly ani skladby Pijeme colu nebo Každý mi tě, lásko, závidí. Zavzpomínal i na své začátky skladbou Já ty pátky dobře znám.

„Michal David je fenoménem české hudební scény. Je na ní už přes 42 let a stále oslovuje tisíce fanoušků a fanynek. Věříme, že jeho show bude nezapomenutelná,“ lákal před olomouckým koncertem Petr Hlávka.

Venkovní arénu u Galerie Šantovka nakonec během večera zaplnily stovky lidí. Tříhodinovou show s návratem do osmdesátek a devadesátek si po covidovém půstu všichni užívali. „Moc děkujeme, že vás přišlo tolik. V dnešní době. Moc děkujeme,“ ocenil přízeň český hitmaker.